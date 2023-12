Rhein-Neckar Löwen: Nächster Rückschlag für Halil Jaganjac

Riesiges Verletzungspech für Halil Jaganjac von den Rhein-Neckar Löwen: Der Rückraumspieler fällt erneut aus - und muss sich der dritten Operation innerhalb eines Jahres unterziehen.

Halil Jaganjac wird den Rhein-Neckar Löwen vorerst fehlen. Über die genaue Ausfallzeit machte der Verein keine Angabe. In der Trainingseinheit am Montag zog sich der kroatische Rückraumspieler einen Bruch des Jochbeins zu. Operiert werde er am Mittwoch, so der Pokalsieger. Damit erhöht sich die Anzahl der verletzten Löwen-Spieler wieder auf vier, nachdem zuletzt Patrick Groetzki nach überstandener Fußverletzung das Lazarett hatte verlassen können. Neben Jaganjac fehlen den Löwen weiterhin Uwe Gensheimer, Magnus Grupe und Philipp Ahouansou.

Für den 26-jährigen Jaganjac wird es die dritte Operation innerhalb von knapp einem Jahr. Zunächst verletzte er sich bei einem Zusammenprall im HBL-Spiel beim HC Erlangen schwer an der Schulter. Einer ersten OP im Herbst 2022 folgte eine zweite im diesjährigen September. Bei diesem Eingriff wurde noch einmal die betroffene Schulter behandelt.