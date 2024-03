Rhein-Neckar Löwen: Gustav Davidsson fällt aus

Die Rhein-Neckar Löwen müssen in der nächsten Zeit auf Gustav Davidsson verzichten. Der schwedische Rückraumspieler des Handball-Bundesligisten hat sich beim European-League-Spiel in Hannover verletzt.

Gustav Davidsson hat sich einen Mittelhandknochen in der linken Hand gebrochen. Geschehen ist die Verletzung beim European-League-Gastspiel der Löwen am vergangenen Dienstag (27. Februar) in Hannover. Der schwedische Rückraumspieler soll am Montag (4. März) operiert werden, teilte der Verein. "Die Ausfallzeit dürfte sechs bis acht Wochen betragen", heißt es.

Für die Löwen kommt die Davidsson-Verletzung zur Unzeit. Der Sommer-Neuzugang aus Hammarby zeigte zuletzt deutlich ansteigende Form. Im linken Rückraum fehlt den Löwen bereits die eigentliche Nummer eins Halil Jaganjac seit langer Zeit.

In den kommenden Wochen werden Philipp Ahouansou und Andreas Holst die Optionen auf halblinks sein, genauso wie die eigentlichen Mittelmänner Juri Knorr und Olle Forsell Schefvert, die diese Position ebenfalls immer wieder einmal besetzen.