Rhein-Neckar Löwen: "Es ist brutal hier in Kiel zu gewinnen"

"In Kiel gewinnen nicht viele Mannschaften", stellt Maik Machulla am Dyn-Mikrofon während des Spiels zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel fest. Beim 30:26 (12:10) haben die Löwen genau das geschafft. Während die Kieler enttäuscht und teilweise auch wütend vom Platz gingen, kamen die Gäste aus dem Strahlen nicht heraus.

"Es ist brutal hier in Kiel zu gewinnen, das ist unglaublich. Das wünscht sich jeder. Wir haben alle zusammen alles reingeworfen, hatten vielleicht auch ein bisschen Glück, aber das hat uns geholfen, hier heute in Kiel zu gewinnen", erzählt Philipp Ahouansou nach Abpfiff freudestrahlend am Dyn-Mikrofon. Ahouansou (4 Tore) war einer von drei Spielern der alle seine Würfe im Tor der Kieler unterbringen konnte, auch David Móré (6 Tore) und Jannik Kohlbacher (5 Tore) erreichten eine 100%-Quote.

Neben einer guten Wurfquote profitierten die Rhein-Neckar Löwen von einem starken Rückhalt in Person von Torhüter Mikael Appelgren. Bereits beim Halbzeitstand von 10:12 hatte der Schwede 11 Bälle pariert und glänzte mit einer Quote von 52%. In den ersten zehn Minuten gelangen den Kielern lediglich zwei Tore.

zum ausführlichen Spielbericht inklusive Statistik

Nach dem Spiel standen 18 abgewehrte Bälle auf Appelgrens Konto. "Es hat uns heute gut getan, dass wir nicht diesen Druck hatten. Wir haben gefühlt ein bisschen freier gespielt, uns in entscheidenden Situationen nicht so gestresst. Das hat uns einfach gut getan", versuchte Appelgren nach dem Spiel am Dyn-Mikrofon das Erfolgsgeheimnis zu finden. Für die Rhein-Neckar Löwen geht es in der Bundesliga lediglich noch um einen einstelligen Tabellenplatz.

"Cool geblieben"

"Ich bin natürlich glücklich und sehr zufrieden. Wir haben es heute geschafft, das Tempo zu bestimmen. Wir hatten heute zehn technische Fehler, haben es aber geschafft, dass der THW Kiel diese nicht direkt bestrafen konnte. Noch dazu hatten wir eine überragende Wurfquote, weil die Jungs cool geblieben sind. Dadurch hatten wir das Momentum auf unserer Seite", freute sich Trainer Sebastian Hinze nach dem Spiel. Die Löwen schafften es, 30 ihrer 40 Würfe im Tor der Zebras unterzubringen. Der 75%-Wurfquote der Gäste standen dabei lediglich 57% bei den Kielern gegenüber.

Wütender Filip Jicha: die Kieler Stimmen zum Spiel

"Appelgren hat immer dann, wenn es wieder eng hätte werden können, einen freien Ball weggenommen. Und Ahouansou kommt rein und macht diese Tore. Auch in der Abwehr haben wir das gut gelöst, haben eng verschoben und die zweite Welle und die Schnelle Mitte des THW Kiel unterbunden. Deshalb war der Sieg heute nicht unverdient", ergänzt Hinze.

Auch Maik Machulla, der beim Spiel in Kiel erstmals als Experte am Dyn-Mikrofon tätig war, hatte nur lobende Worte für die Rhein-Neckar Löwen übrig: "In Kiel gewinnen nicht viele Mannschaften. Heute haben sie von der ersten bis zur letzten Minute ein ganz tolles Spiel gemacht, super verteidigt. Appelgren hat natürlich auch super gehalten, gar keine Frage. Das brauchst du auch in Kiel: Konstanz ist das Stichwort. Heute haben sie ein richtig gutes Spiel gezeigt".

Saisonhöhepunkt steht bevor

Am Sonntag sind die Löwen in der Bundesliga noch einmal auswärts beim VfL Gummersbach gefordert. Eine Woche später folgt für die Mannheimer dann der Höhepunkt der aktuellen Spielzeit: die European League EHF Finals in Hamburg. "Es ist kein Geheimnis, dass es unser Highlight der Saison ist. Wir sind nicht mit unserer Bundesligasaison zufrieden. Aber jetzt haben wir eine Riesenchance, das mit einem guten Final4 wieder gut zu machen. Da kann alles passieren, so wie hier heute", blickt Appelgren voraus. Im Halbfinale treffen die Löwen in Hamburg auf die Füchse Berlin.