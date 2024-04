Rhein-Neckar Löwen binden Linksaußen langfristig

Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit Linksaußen David Móré langfristig verlängert. Der Handball-Bundesligist sieht großes Potenzial in ihm.

Die Rhein-Neckar Löwen haben David Móré mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Der 19 Jahre alte Linksaußen, der aktuell seine erste komplette Bundesliga-Saison als Profi absolviert, kam 2020 zu den Junglöwen nach Kronau.

„Davids Entwicklung macht uns bei den Rhein-Neckar Löwen große Freude. Zu sehen, mit welcher Qualität und Gelassenheit er seine erste komplette Profi-Saison meistert, ist bemerkenswert. Talente aus dem eigenen Nachwuchs an die Bundesliga heranzuführen und dort zu etablieren, das ist ein ganz wichtiger Baustein unserer Sportstrategie", sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Hinze: "Ist bei uns zu einer festen Größe gereift"

Cheftrainer Sebastian Hinze: „David ist bei uns zu einer festen Größe gereift. Es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er an sich und mit uns im Team arbeitet. Es ist nicht selbstverständlich, in seiner ersten Bundesliga-Saison derart konstant seine Leistung abzuliefern. Wir haben in unseren Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit die gleichen Entwicklungsfelder gesehen und ich freue mich darauf, an diesen Themen mit ihm gemeinsam zu arbeiten."

Móré: "Das war immer mein Traum"

In 29 HBL-Spielen in dieser Saison hat der 1,85 Meter große Linksaußen 80 Tore erzielt und ist damit viertbester Löwen-Schütze. Dazu kommen 30 Treffer in 15 European-League-Partien. „Ich freue mich sehr darüber, dass die Rhein-Neckar Löwen auf mich setzen und mir das Vertrauen schenken, das ich brauche, um mich weiterzuentwickeln und meinen Weg zu gehen als Handball-Profi. Das war immer mein Traum, und diesen hier erfüllen zu können, macht mich glücklich und stolz", betont Móré.

2020 kam David Móré vom bayerischen TSV Niederraunau zu den Junglöwen, wo er in der Saison 2021/22 mit dem Gewinn der Deutschen U19-Meisterschaft seinen bis dahin größten Erfolg feierte. In derselben Spielzeit gab er sein Debüt bei den Profis und zeigte dort auf Anhieb, welches Potenzial in ihm steckt. Ebenfalls im Jahr 2022 gewann er mit der U18 des DHB EM-Bronze. 2023 wurde es als „Nachwuchshoffnung des Jahres" bei den German Handball Awards ausgezeichnet.