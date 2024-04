Rhein-Neckar Löwen bangen vor BHC-Spiel um Abwehrchef

Nächste Sorgenfalte für die Rhein-Neckar Löwen vor dem Krisen-Duell gegen den Bergischen HC am Freitag (12. April): Der Tabellenelfte der Handball-Bundesliga muss um den Einsatz seines Abwehrchefs bangen.

In einem Nachholspiel treffen die Rhein-Neckar Löwen am morgigen Freitag (12. April) auf den Bergischen HC. Beide Teams spielen eine enttäuschende Saison: Während die Löwen aus der Rhein-Neckar-Region als Tabellenelfter im Mittelfeld der Handball-Bundesliga festhängen, stehen die Bergischen Löwen sogar vor dem Abstieg.

Einer von vielen Gründen für die schlechte Bundesliga-Saison der Rhein-Neckar Löwen: Die Verletzungsprobleme. Olle Forsell Schefvert, der Abwehrchef der Badener, hat sich bei der Auswärtsniederlage in Wetzlar eine Blessur zugezogen und droht auszufallen. "Mit Blick auf den möglichen Ausfall von Olle haben wir verstärkt an Lösungen für den Innenblock gearbeitet", so RNL-Trainer Sebastian Hinze.

Kapitän Patrick Groetzki hingegen ist optimistisch in den Kader zurückkehren zu können, nachdem er diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Uwe Gensheimer kann aufgrund von Knieproblemen nicht trainieren. Es gibt keinen konkreten Comeback-Termin. Der ehemalige Weltklasse-Linksaußen hoffe "einfach nur, in irgendeiner Form noch einmal auf die Platte zurückkehren zu können", teilte sein Verein mit.

Rückschlag für Uwe Gensheimer: Spielt der Handball-Star vor seinem Abschied nochmal?

Gustav Davidsson (gebrochene Hand) könnte in etwa zwei Wochen wieder spielbereit sein, während Halil Jaganjac (Schulter) weiterhin Zeit für seine Genesung benötigt.