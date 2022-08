rFactor 2: Rennsimulation mit neuen Inhalten und Verbesserungen

Mit dem neusten Update will Entwickler Studio 397 das Fahrverhalten der Rennsimulation rFactor 2 noch realistischer gestalten. Auch neue Fahrzeuge und Strecken wurden integriert.

Seit 2013 ist die Rennsimulation rFactor 2 von Studio 397 schon auf dem Markt. Über die Zeit hat sie sich zum Markführer in Sachen Sim-Racing entwickelt - und wird unter anderem bei der virtuellen Version der 24 Stunden von Le Mans eingesetzt. In regelmäßigen Abständen erhält das Spiel Anpassungen an aktuelle technische Standards und neuen Inhalte.

Das neueste Update "Q3 2022" bezeichnen die Entwickler als "eines der wichtigsten" ihrer Geschichte, da es "Real Road 2.0" einführt. Die Technologie soll rFactor 2 dem Realismus ein ganzes Stück näher bringen. Dynamische Oberflächentemperaturen seien auf Rennstrecken bei wechselnden Wetterverhältnissen jetzt möglich, die die Sim-Racer vor gänzlich neue Herausforderungen stelle.

Weitere technische Modifikationen erhielten HUD, Menü, Grafik, Sound, der Multiplayer, das Modding und die Traktionskontrolle. Auch viele Änderungen im Bereich der Track Limits wurden angepasst. So sei es jetzt beispielsweise möglich, direkt nach der Verwarnung eine durch Abkürzen gewonnene Position wieder zurückzugeben.

Mit dem Caterham kommt auch ein kostenloser neuer Bolide ins Spiel. Studio 397

Neue Fahrzeuge warten auf schnelle Runden

Mit dem "Q3 2022"-Update in rFactor 2 kommen nicht nur eine Reihe an Verbesserungen an der bestehenden Rennwagenflotte, es halten auch neue Boliden Einzug in die Racing-Sim. Ab dem 9. August kann das "BTCC Pack 2" der britischen Tourenmeisterschaft erworben werden. Enthalten ist der Hyundai i30 Fastback N Performance und der Ford Focus ST.

Ein großer Kleiner kann mit dem Austin Mini Cooper S MK1 Group 2 erworben werden. Der britische Kleinwagen hat hauptsächlich in den 1960er Jahren Rennsportgeschichte geschrieben und gewann im Gegensatz zu seinen Kontrahenten völlig untermotorisiert beispielsweise die Rally Monte Carlo.

Ein kostenloses Auto spendieren Studio 397 ebenso. Der superleichte Caterham Academy soll enge Rennen und agilen Fahrspaß auf die virtuelle Strecke bringen. Eine passende Rennserie steht innerhalb der Season 5 für alle integrierten Autos zur Verfügung.

Die amerikanische Rennstrecke des World Wide Technology Raceways kann ab jetzt in rFactor 2 erworben werden. Studio 397

Über den Tellerrand geschaut

Auch eine neue Strecke ist als DLC erhältlich. Für den World Wide Technology Raceway habe das Team für die Rennstreckenentwicklung ein wenig über den Tellerrand geschaut und keinen offensichtlichen Kandidaten gewählt. Als Oval ist der Kurs fester Bestandteil der IndyCar-Serie, dennoch aber eine der weniger bekannten Rennstrecken Amerikas. Jedoch biete der Kurs eine tolle Mischung aus Höchstgeschwindigkeitssektionen und einer herausfordernden Streckenführung.

Rennstrecken werden in der Entwicklung von rFactor 2 aufwendig per Laser-Scan vermessen. So entsteht ein exaktes digitales Ebenbild im Spiel, inklusive aller Unebenheiten und aktuellen Grip-Verhältnisse.

Mit den Neuerungen in rFactor 2 beginnt ebenfalls Season 5 der Rennsimulation. Vom 8. August bis zum 18. September starten mit den Rennserien aus Rookie Cup, Open Wheel Sprint, Touring Car Challenge, GT Endurance Trophy, Mini Challenge und Race of the Season einige Events, an denen frischgebackene und engagierte Sim-Racer teilnehmen können.