Reyna zurück im BVB-Mannschaftstraining - Bellingham fehlt

Bei Borussia Dortmund laufen die Vorbereitungen für das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München auf Hochtouren. Mit dabei: Giovanni Reyna.

Der 19-Jährige stand am Dienstag bei strömendem Regen erstmals wieder mit seinen Teamkollegen, die ihn mit Applaus empfingen, auf dem Trainingsplatz, nachdem er sich auf der Länderspielreise Anfang September mit dem US-Team eine langwierige Muskelverletzung zugezogen hatte. Nachdem er Passübungen absolviert hatte, trainierte Reyna individuell weiter. Zuletzt war unklar, ob das Offensivtalent noch in diesem Jahr wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt ein Einsatz gegen den Rekordmeister aus München am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber noch zu früh, gerade wegen des Risikos nach Muskelverletzungen.

Anders dürfte es wohl bei Raphael Guerreiro (nach muskulären Problemen beim Aufwärmen in Lissabon) und Sturmtank Erling Haaland, der sich bei seinem Comeback am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (3:1) gleich in die Torschützenliste eintrug, aussehen. Beide nahmen am Training teil.

Jude Bellingham fehlte hingegen. Der Mittelfeldmann soll nach einem Schlag auf das Knie noch weiter pausieren und kein Risiko eingehen, wie Trainer Marco Rose bereits vor Wolfsburg-Spiel angekündigt hatte. Gleiches gilt für Thorgan Hazard, der laut Rose vorerst noch kein Thema ist und entsprechend im Training fehlte.