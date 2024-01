Reyna und Nottingham: Das ist der Stand

Giovanni Reyna und Borussia Dortmund könnten schon bald getrennte Wege gehen. Das US-Talent des BVB ist sich mit Nottingham Forest über einen Winter-Wechsel einig. An anderer Stelle besteht noch Klärungsbedarf.

Dass Giovanni Reyna in diesem Winter auf eine Luftveränderung setzen könnte, das war schon vor der Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB absehbar. Der 21-Jährige, der auch in seiner fünften Profi-Saison in Dortmund dem Talent-Status noch nicht entwachsen ist, ist unzufrieden mit seinen geringen Einsatzzeiten in der Hinrunde und sehnt sich nach einem neuen Impuls, um die ins Stocken geratene Karriere wieder ans Laufen zu bringen.

Diesen erhofft sich der US-Nationalspieler in England: Wie das englische Portal "The Athletic" zuerst berichtete, ist sich Reyna mit dem Premier-League-16. Nottingham Forest über einen Wechsel in diesem Winter einig. In trockenen Tüchern ist der Transfer allerdings noch nicht.

Bis Dienstagabend kein Angebot für Reyna

Bis zum Dienstagabend aber war noch kein offizielles Angebot bei Borussia Dortmund eingegangen, über das sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl konkrete Gedanken machen könnte. Dies dürfte allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen. Als sicher gilt, dass der Klub Reyna grundsätzlich keine Steine in den Weg legen würde, sofern die Rahmenbedingungen den Vorstellungen entsprechen.

Im Gespräch ist aktuell eine halbjährige Leihe mit anschließender Kaufoption. Reynas Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2025. Sollte er den Klub im Januar verlassen, würde der BVB keinen Ersatz verpflichten.

Zuvor Top-Joker, in dieser Saison noch ohne Scorerpunkt

In dieser Saison, in die Reyna aufgrund einer Beinverletzung ohne Sommer-Vorbereitung mit der Mannschaft einstieg, kam er bislang auf zehn Einsätze in der Bundesliga, zwei in der Champions League und einen im DFB-Pokal. Dabei trat er weder als Torschütze noch als direkter Vorbereiter in Erscheinung.

Der offensive Mittelfeldspieler, der sich selbst im Zentrum am wohlsten fühlt, wurde von BVB-Trainer Edin Terzic bislang wettbewerbsübergreifend allerdings auch lediglich für 336 Minuten aufs Feld geschickt. Dabei zeigte er sich zwar verbessert im Passspiel und im Zweikampf, dafür fehlte es an Entschlossenheit im letzten Drittel.

Genau das war in der Vorsaison noch seine große Stärke: Damals kam er zwar auch überwiegend von der Bank, war am Ende der Saison jedoch der beste Joker der Liga und brachte es insgesamt auf sieben Tore und zwei Vorlagen in der Liga, verteilt auf nur 609 Minuten.

Reyna galt lange als potenzieller Nachfolger von Marco Reus

Reyna, der der Sohn des früheren Leverkusener und Wolfsburger Bundesliga-Profis Claudio Reyna ist, war im Sommer 2019 aus der Jugend-Akademie des New York City FC ins Nachwuchsleistungszentrum der Borussia gewechselt und rückte früh von der U 19 in den Profi-Kader auf. In bislang 120 Spielen für den BVB traf er 17 Mal und legte seinen Mitspieler 16 Treffer auf. Am 12 November 2020 debütierte er außerdem in der US-Nationalmannschaft, für die er seitdem 24 Mal auflief (sieben Tore, drei Assists).

Rollentausch: Statt dauerhaft Joker zu sein, galt Giovanni Reyna lange als potenzieller Reus-Nachfolger. IMAGO/Passion2Press

Schlagzeilen machte Reyna zuletzt eher abseits des Platzes als durch gute Leistungen: Rund um die WM 2022 wurde er in eine Streitigkeit zwischen seinen Eltern und US-Nationalcoach Greg Berhalter hineingezogen, die sich nicht leistungsfördernd auf ihn ausgewirkt hat.

Neben den zahlreichen schwereren Verletzungen, die er in seiner Karriere bereits erlitten hat, gilt auch das sowie die räumliche Distanz zu seiner Familie als Gründe dafür, warum Reyna beim BVB bislang nicht die ihm zugetragene Rolle als Nachfolger von Marco Reus im Kreativzentrum der Borussia ausfüllen konnte, sondern über den Status des Ersatzspielers nicht hinauskam.