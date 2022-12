Reyna stand bei der WM offenbar vor dem Rauswurf

Giovanni Reyna spielte bei der WM nur eine Nebenrolle. Stand der BVB-Profi sogar vor dem Rauswurf aus der US-Nationalmannschaft?

Erlebte eine frustrierende WM: Giovanni Reyna, hier am Samstag nach seinem BVB-Tor in Bukarest. IMAGO/Alex Nicodim

Einmal eingewechselt in 83. Minute, einmal eingewechselt in der 46. Minute - mehr steht nicht in der WM-Bilanz von Giovanni Reyna. Dass der 20-jährige Offensivmann von Borussia Dortmund im US-Team kaum zum Zuge kam, wunderte viele Beobachter. Womöglich ging es dabei nicht nur um rein sportliche Gründe.

Bei einer Rede, die er bereits in der vergangenen Woche in New York hielt, deren Inhalt aber jetzt erst publik wurde, räumte Trainer Gregg Berhalter ein, dass es in Katar so große Probleme mit einem Mitglied des Kaders gegeben habe, dass dieser sogar beinahe nach Hause geschickt worden wäre.

"Wir waren bereit, für ihn ein Flugticket nach Hause zu buchen, so extrem war es"

Inzwischen schreiben mehrere US-Medien übereinstimmend - darunter ESPN und "The Athletic" -, dass es sich dabei um Reyna handelte. "Es ist nicht wirklich wichtig, wer es war", sagte Berhalter zu den Berichten, dementierte sie aber auch nicht.

"Wir hatten einen Spieler, der die Erwartungen auf und neben dem Spielfeld eindeutig nicht erfüllt hat", sagte Berhalter bei seiner Rede, die eigentlich - wie er später erklärte - nicht an die Öffentlichkeit geraten sollte. "Er war einer von 26 Spielern, also fiel er auf. Wir saßen stundenlang zusammen und überlegten, was wir mit diesem Spieler machen sollten. Wir waren bereit, für ihn ein Flugticket nach Hause zu buchen, so extrem war es."

Danach habe sich das Trainerteam aber dazu entschieden, noch ein weiteres Gespräch mit dem Betroffenen zu führen. "Wir haben ihm gesagt, dass du dich bei der Gruppe entschuldigen musst, aber du musst auch sagen, warum du dich entschuldigst. Es muss tiefer gehen als nur 'Leute, es tut mir leid'." Daraufhin habe er die Führungsspieler eingeweiht und ihnen gesagt: "Okay, dieser Typ wird sich bei euch als Gruppe entschuldigen, beim ganzen Team."

Eine Entschuldigung mit "fantastischen" Folgen

Diese Entschuldigung sei erfolgt, und die Mannschaft hätte "fantastisch" reagiert, so Berhalter weiter: "Einer nach dem anderen ist aufgestanden und hat gesagt: 'Hör zu, es war nicht gut genug, du hast unsere Erwartungen an einen Mannschaftskameraden nicht erfüllt und wir wollen, dass sich das ändert.'" Von da an habe es "keine Probleme mehr mit diesem Spieler" gegeben.

Was genau Berhalter und die Teamkollegen dem Spieler vorwarfen, ist unklar. "The Athletic" schreibt unter Berufung auf eine anonyme Quelle, dass Reyna bei der WM-Generalprobe gegen den katarischen Klub Al-Gharafa Doha und im Training vor dem WM-Auftakt gegen Wales (1:1) erschreckend wenig Engagement gezeigt und damit seine Mitspieler gegen sich aufgebracht habe.

Reyna, der in den vergangenen Monaten immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war, war in Katar erst im zweiten Gruppenspiel gegen England (0:0) durch seine späte Einwechslung zu seinem WM-Debüt und danach erst noch einmal im Achtelfinale gegen die Niederlande (1:3) als Joker zum Zug gekommen (kicker-Note 4). Im BVB-Trikot verabschiedete er sich am Samstag mit einem Testspiel-Tor in die Winterpause.