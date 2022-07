Rexhbecaj schließt die Lücke durch Dorschs Ausfall

Mit der Verpflichtung von Elvis Rexhbecaj hat der FC Augsburg umgehend auf den längerfristigen Ausfall von Niklas Dorsch reagiert. Rexhbecaj unterschreibt für vier Jahre bis 2026 und kostet nach kicker-Informationen rund 1,75 Millionen Euro.

Dorsch hatte sich am vergangenen Samstag bei der Generalprobe gegen Stade Rennes (2:3) den linken Mittelfuß angebrochen und fällt nun längerfristig aus. Der FCA musste handeln und tat dies, indem er Rexhbecaj in die Fuggerstadt lotste. "Wir haben ihn seit Jahren auf dem Schirm, mit seiner Spielweise passt er sehr gut zu uns", sagt Manager Stefan Reuter, der den 24-Jährigen als "griffigen und laufstarken Spieler" beschreibt.

"Nach meinen zwei Leihstationen in Köln und Bochum, die meiner Entwicklung sehr gut getan haben, bin ich nun sehr froh, langfristig hier in Augsburg zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und dem neuen Trainer, dessen Philosophie gut zu meiner Spielweise passt", wird Rexhbecaj in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. Beim FCA wird der Mittelfeldmann die Rückennummer 13 erhalten.

Die kurzfristigen Vorteile des Transfers liegen auf der Hand: Der Mittelfeldspieler verfügt über die Erfahrung von 103 Bundesligaspielen, spricht Deutsch und ist sofort einsatzfähig, weil er die Vorbereitung beim VfL Wolfsburg voll durchgezogen hat. Abzuwarten bleibt, ob er im Pokal bei Regionalliga-Aufsteiger BW Lohne tatsächlich in die Startelf rückt oder als Joker herangeführt wird.

Mittel- und langfristig kann Rexhbecaj auch neben Dorsch spielen, zudem hat er mit dem 1.FC Köln und dem VfL Bochum jeweils Abstiegskampf erlebt, beide Male erfolgreich. Dank des Neuzugangs eröffnet sich Trainer Enrico Maaßen zudem die Option, Arne Maier in einer vorgezogenen (Zehner-)Position zu bringen

Neben dem FCA zeigte sich Besiktas Istanbul mit Trainer Valerien Ismael stark interessiert, konnte Rexhbecaj aber wegen der aktuell gültigen Ausländerregelung (zwölf im Kader, davon nur sieben in der Startelf) nicht verpflichten. Bochum hatte Rexhbecaj in der Vorsaison ausgeliehen und kämpfte nun bis zuletzt um eine Weiterbeschäftigung, auch AZ Alkmaar beschäftigte sich mit dem Neu-Augsburger