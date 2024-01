REWE Juniorcup: "Toller Job" von Austria Wien - Alkmaars Dijkstra wird Torschützenkönig

Vier spannende und torreiche Turniertage beim REWE Juniorcup endeten mit einer erfolgreichen Titelverteidigung von Austria Wien. Akademie-Leiter Manuel Takacs sah einen "tollen Job" seiner Jungs. Aber auch beim im Finale unterlegenen HSV zog man ein positives Fazit.

Nicht nur 2023 hatten die Wiener bereits in der Göttinger Lokhalle gewonnen. Der Triumph 2024 ist bereits der fünfte Turniersieg für die Austria. Und er ist als verdient einzustufen, zeigten sich die Österreicher doch vom ersten Tag an souverän und in der K.-o.-Phase dann auch nervenstark. Denn nach einem klaren 4:0 über Mainz 05 im Viertelfinale wurde es für die Wiener im Halbfinale gegen UEFA-Youth-League-Sieger AZ Alkmaar turbulent - durch ein 5:4 wurde aber letztlich der Finaleinzug gesichert.

Im Endspiel ging es dann gegen den Hamburger SV, der einen komplett anderen Turnierverlauf hinlegte: In der Vorrunde leistete sich der HSV gegen den stark auftretenden Niedersachsenligist 1. SC Göttingen 05 eine 1:2-Niederlage und rutschte so etwas überraschend in die Zwischenrundengruppe E. Aus dieser gingen die Hamburger aber als Erster hervor und zogen dann mit Siegern über Hansa Rostock (3:0) und Hannover 96 (4:2) ins Finale ein.

Saljic trifft entscheidend

In diesem sollte es zu einer knappen Entscheidung kommen. Die Wiener gingen durch Marijan Österreicher früh mit 1:0 in Führung, Nick Hoffmann gelang für die Hamburger aber der Ausgleich. Für die Entscheidung zugunsten der Austria sorgte letztlich Sanel Saljic mit dem 2:1-Siegtreffer.

Die Jungs haben einen richtig tollen Job gemacht Wiens Akademie-Leiter Manuel Takacs

"Wir freuen uns natürlich extrem über diesen Titel. Vor allem, weil wir uns ab der Zwischenrunde und am Finaltag im Vergleich zur Gruppenphase unglaublich gesteigert haben, die Jungs haben einen richtig tollen Job gemacht", freute sich Wiens Akademie-Leiter Manuel Takacs nach dem Turniersieg. "Göttingen ist für uns traditionell der erste Programmpunkt im neuen Jahr, wo wir den Klub gemeinsam in Deutschland vertreten dürfen, in einer Region, wo Austria Wien wirklich einen großen Namen hat. Die Unterstützung ist großartig und wir versuchen jedes Jahr, hier gut aufzutreten, etwas zurückzugeben und erfolgreich zu sein. Dass das jetzt wieder das zweite Jahr in Folge gelungen ist, macht uns sehr stolz und glücklich“, wird Takacs auf der Vereinsseite zitiert.

Positiv fiel aber auch das Fazit von HSV-Coach Thomas Johrden aus: "Kompliment an meine Jungs! Wir haben uns nach einer nicht so einfachen Gruppenphase in das Turnier reingearbeitet, uns immer mehr gesteigert und einen richtigen Wettkampfcharakter entwickelt. Man hat gesehen, dass wir wollten und uns gegen Widerstände gewehrt haben", lobte er in einem Statement auf der HSV-Website seine Mannschaft. "Die knappe Finalniederlage ist natürlich bitter, aber am Ende fahren wir mit einem guten Gefühl nach Hause. Das hat Spaß gemacht - vielen Dank an die Organisatoren für ein großartiges Event."

Torschützenkönig Elijah Dijkstra, MVP Farhaan Ali Waahid

Den dritten Platz sicherte sich AZ Alkmaar durch ein 5:4 über Hannover 96. Einen Titel nahmen die Niederländer aber dennoch mit nach Hause: Elijah Dijkstra war der erfolgreichste Torschütze des Turniers, 15 Treffer gelangen ihm.

Als bester Spieler wurde Farhaan Ali Waahid ausgezeichnet. Der Spieler vom FC Fulham konnte mit seiner Mannschaft nicht in den Kampf um den Titel eingreifen, weil durch ein 1:2 im Viertelfinale gegen AZ Alkmaar früh in der K.-o.-Phase Schluss war.

Die persönlichen Auszeichnungen im Überblick

MVP (Most Valuable Player): Farhaan Ali Waahid (Fulham FC)

MVP regional: 1. SC Göttingen 05 (Tom Hobrecht)

Torschützenkönig: Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar, 15 Turniertreffer)

Bester Torwart: Bastian Fiedler (Eintracht Northeim)

Beste regionale Mannschaft: 1. SC Göttingen 05

Torreichste regionale Mannschaft: Eintracht Northeim (28 Turniertreffer)

Fairste Mannschaft: JSG Radolfshausen/Eichsfeld