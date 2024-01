REWE Juniorcup: Gruppenphase beendet, Mainz und Manchester makellos

An Tag 3 des REWE Juniorcups, dem internationalen U-19-Turnier in Göttingen, sind die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase gefallen. Der Hamburger SV stolperte dabei über den Lokalmatador.

Die Teilnehmer der Zwischenrunde beim REWE-Juniorencups in Göttingen stehen fest. In der TSN-Beton-Gruppe hat sich Youth-League-Achtelfinalist AZ Alkmaar mit fünf Siegen und einem Unentschieden in sechs Partien durchgesetzt. Dahinter folgen der FC Fulham (14 Punkte) und Union Berlin (11) in die Zwischenrunde. Als Vierter rutscht außerdem der TuSpo Petershütte in die nächste Runde und trifft dort auf die drei weiteren Viertplatzierten.

In der Sparkassen-Gruppe hat Manchester United klar den Ton angegeben und steht mit sechs Siegen aus sechs Spielen an der Spitze. Dahinter folgen Hansa Rostock mit 15 Punkten auf Platz zwei und Fortuna Düsseldorf, die mit zwölf Punkten Dritter wurden. Auch für den JFV 37 Göttingen geht das Turnier als Vierter am morgigen Sonntag weiter.

Die U 19 des 1. FSV Mainz 05 präsentierte sich ebenfalls makellos und zieht in der VGH-Gruppe als Erster in die Zwischenrunde. Dahinter folgen der FC Brügge (15 Punkte) und Hannover 96 (12). Auch der FC Eintracht Northeim darf sich auf Platz vier über das Weiterkommen freuen.

1. SC Göttingen verweist HSV auf Platz vier

Für eine Überraschung konnte der 1. SC Göttingen in der Hanseatic-Gruppe sorgen. Mit einem Sieg im direkten Duell verwies der Niedersachsenligist die Jungs aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV auf den vierten Rang und sicherte sich Platz drei. An der Spitze der Gruppe dürfen sich außerdem der FC Schalke 04 (16 Punkte) und Austria Wien (15) freuen.

Weiter geht es am Sonntag in der Zwischenrunde, die erneut komplett im Livestream auf den kicker-Plattformen gezeigt wird. Dort treffen die vier Erstplatzierten jeweils auf einen Zweiten und einen Dritten aus einer anderen Gruppe. Der Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten der Zwischenrunde ziehen anschließend in das Viertelfinale ein, das im K.-o.-Modus ausgespielt wird. Der letzte Viertelfinal-Platz wird in einer weiteren Gruppe unter den vier Viertplatzierten der Gruppenphase ausgespielt.