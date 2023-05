Revanche für Santiago: Hanfmann bezwingt überraschend Jarry

Yannick Hanfmann war gleich in der ersten Runde beim ATP Masters in Rom Außenseiter. Der 31-Jährige traf auf Nicolas Jarry - und revanchierte sich für das zwei Monate zurückliegende letzte Duell.

Nun wartet Taylor Fritz auf ihn: Yannick Hanfmann steht in Rom in der nächsten Runde. IMAGO/Hasenkopf

Anfang März hatte Nicolas Jarry - damals nach Satzrückstand - in der Hauptstadt Santiago seiner chilenischen Heimat noch Yannick Hanfmann besiegt und das Halbfinale erreicht.

Nun, gut zwei Monate später, ist Hanfmann beim ATP Masters in Rom die Revanche geglückt. Er schlug den 1,98 Meter großen Südamerikaner am Donnerstag in einem ausgeglichenen Match mit 6:4, 6:4.

Re-Break im zweiten Satz als Knackpunkt

Anfangs offenbarte Jarry noch größere Probleme mit den Aufschlägen des Deutschen, doch wie in Santiago fing er sich auch in Rom. Im zweiten Satz lag die favorisierte Nummer 56 der Welt mit einem Break zum 3:1 vorn und schien auf dem Weg zum Satzausgleich zu sein. Hanfmann aber schaffte das Re-Break und nahm seinem Kontrahenten kurz darauf ein weiteres Mal den Aufschlag ab.

In der nächsten Runde trifft er nun auf den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz aus den USA. Auch Daniel Altmaier und Alexander Zverev sind in der "Ewigen Stadt" noch dabei - in der Damenkonkurrenz sind alle deutschen Einzelspielerinnen dagegen ausgeschieden.