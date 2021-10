Revanche an Alba gelungen: Bayern erfüllen Hainers Forderung

Die Basketballer von Bayern München haben in der Euroleague süße Revanche an Alba Berlin genommen: Der Pokalsieger gewann beim schwächelnden deutschen Meister am Donnerstag mit 82:69 (37:36) und veredelte damit seinen Coup vom Dienstag gegen den zuvor ungeschlagenen Titelkandidaten Armani Mailand.

Überragender Münchner: Darrun Hilliard. imago images