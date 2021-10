Reutlingen springt über den Strich - Stuttgarter Kickers als Serienbrecher

Der SSV Reutlingen ist trotz zahlreicher Ausfälle gegen den FC 08 Villingen im fünften Spiel in Folge unbesiegt geblieben. Unbesiegt - das galt für Liga-Heimspiele auch fast zwei Jahre für den FC Rielasingen-Arlen, bevor am Mittwoch die Stuttgarter Kickers vorbeischauten.

An einem der Jahreszeit entsprechend kühlen Mittwochabend kamen 1.060 Zuschauer auf die Rielasinger Talwiese, viele davon aus der Landeshauptstadt. Nach Schlusspfiff feierten die Stuttgarter Kickers mit ihren Fans enthusiastisch den 2:1-Auswärtserfolg beim Verfolger 1. FC Rielasingen-Arlen, der seit dem 17. November 2019 kein Ligaheimspiel mehr verloren hatte.

Von der jüngsten Niederlage gegen Bietigheim-Bissingen offenbar angestachelt, gingen die Kickers früh drauf, zwangen den FCRA zu Fehlern und erarbeiteten sich so einige Torchancen. In der 8. Minute brachte diese Herangehensweise das erste Mal Zählbares ein: Eine Kammerbauer-Flanke wuchtete Blank mit einem Flugkopfball ins Netz. Rielasingen-Arlen entwickelte vor allem über Standardsituationen Gefahr, so fiel auch das 1:1 in Minute 37: Rasmus fiel nach einem Eckball eine Kopfballverlängerung vor die Füße, und er brachte den Ball reaktionsschnell über die Linie. In der 53. Minute rückte wieder Blank ins Blickfeld: Einen Schuss von Baroudi ließ Heimkeeper Klose nach vorne abprallen, somit war nach dem Abstauber der Doppelpack geschnürt. Danach ließen die Kickers lange nicht viel zu, ehe mit Gelb-Rot für Campagna wegen Zeitspiels (88.) auf einmal wieder Hektik bei den dezimierten Gästen aufkam, in der Nachspielzeit schoss Compagnucci Almeida ans Stuttgarter Lattenkreuz, den Abpraller setzte Tomizawa knapp vorbei. Dann war Schluss und die Kickers durften sich vom mitgereisten Anhang feiern lassen, noch dazu, weil Platz zwei nur noch einen Punkt entfernt ist.

Mit dem SSV Reutlingen ging am Mittwoch auch ein weiterer namhafter Klub mit einem guten Gefühl in die Nacht. Nach zuletzt drei Siegen in Folge und einem Remis davor, reichte es gegen den FC 08 Villingen zwar nicht für einen Sieg, mit dem 1:1 konnten die Männer von der Kreuzeiche aber gut leben, denn sie sprangen ans rettende Ufer. Reutlingen hatte etwas mehr von den ersten 25 Minuten, danach erhöhte aber Villingen den Druck und hätte bei zwei Großchancen kurz vor dem Halbzeitpfiff eigentlich in Führung gehen müssen. Das holten die Schwarzwälder in der 68. Minute nach, als Heiligenstein kurz nach seiner Einwechslung freistehend einschießen konnte. Vier Minuten später hatte der Joker das 2:0 auf dem Fuß, aber SSV-Torwart Weisheit parierte glänzend. Mit dem ersten Reutlinger Torschuss in der zweiten Hälfte fiel der Ausgleich: Lübkes Flanke fand im Zentrum Dautaj, der netzte ein. Heiligenstein zielte in der 83. Minute noch einmal knapp daneben. Die Erleichterung und Zufriedenheit im Reutlinger Lager war nach Schlusspfiff groß: "Die Mannschaft hat heute als Kollektiv gut verteidigt. Wir waren auf Konter aus und haben gut abgesichert. Bei eigenem Ballbesitz haben wir nicht immer die besten Lösungen gefunden. Aber vom Einsatz her ist das Ergebnis verdient", sagte Trainer Maik Schütt, der eine stark ersatzgeschwächte Mannschaft aufbieten musste.