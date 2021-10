Reutlingen feiert zweiten Dreier in Folge - Ilshofen siegt im Keller-Krimi

Am Mittwochabend standen einige Nachholspiele auf dem Tagesplan der Oberliga Baden-Württemberg. Der SSV Reutlingen konnte dabei den zweiten Sieg in Folge feiern. Auch der TSV Ilshofen bejubelte wichtige drei Zähler im Keller.

Allmählich scheint sich der Sand im Getriebe des SSV Reutlingen zu lösen. Im Nachholspiel des 6. Spieltages besiegte der SSV am Mittwochabend die ebenfalls abstiegsbedrohten Sportfreunde Dorfmerkingen mit 4:0 und feierte damit nach dem knappen 1:0 gegen Pforzheim am vergangenen Wochenende weitere drei Zähler im Abstiegskampf. Dabei erwischte die Elf von Maik Schütt einen Top-Start und ging nach nur zwei Minuten in Führung. Schuhmann narrte seinen Gegenspieler nach feinem Zuspiel von Eiberger und vollendete zur frühen Führung der Hausherren. Als der Kapitän und Assistgeber Eiberger kurz darauf verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, verflachte die Partie ein wenig und so fanden auch die Gäste besser ins Spiel. Doch an diesem Abend war auch das nötige Spielglück auf Seiten des SSV. Zunächst nickte Gäste-Akteur Schmidt den Ball aus kürzester Distanz über den Kasten, wenig später blieb die Pfeife des Schiedsrichters nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum der Hausherren stumm. So ging es für Reutlingen mit etwas Glück mit 1:0 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel meinte es der Fußballgott gut mit dem Ex-Zweitligisten. Zunächst ließ Gäste-Keeper Junker einen harmlosen Ball vor die Füße von Kuengienda fallen, der dankend zum 2:0 einschob (56.). Wenig später die Krönung: Schwaigler zog aus rund 50 Metern einfach mal ab und der Ball segelte über den weit vor dem eigenen Tor stehenden Junker hinweg in den verwaisten Gäste-Kasten (74.) - die Entscheidung. Gegen mental sichtlich gebrochene Gäste erhöhte Wöhrle vier Zeigerumdrehungen später zum 4:0-Endstand. In der Tabelle befindet sich der SSV Reutlingen nach dem zweiten Sieg in Folge zwar weiterhin im Keller, allerdings sind die Nichtabstiegsplätze nun zumindest wieder in Sichtweite. Der Abstand auf Rang 13 beträgt vier Punkte. Dorfmerkingen rangiert derweil mit 13 Punkten, einen Rang vor dem SSV, auf dem 16. Tabellenplatz.

Ilshofen tauscht die rote Laterne mit Lörrach-Brombach

Ebenfalls mit 4:0 hat auch der TSV Ilshofen das Krisen-Duell mit dem FV Lörrach-Brombach für sich entschieden. Rodewald und Aygün stellten dabei bereits in Durchgang eins die Weichen für den zweiten Ilshofener Sieg der laufenden Spielzeit und bescherten ihrer Mannschaft eine bequeme 2:0-Pausenführung. Diese galt es nach dem Seitenwechsel zu verwalten. Ernsthafte Versuche den Hausherren die Führung noch einmal streitig zu machen, nahm der FVLB an diesem Abend aber ohnehin nicht vor und lud den TSV sogar noch zu weiteren Treffern ein. Ohne Gegenwehr spazierte Lienert in Minute 71 ab der Mittellinie durch die komplette Lörracher Hintermannschaft und vollendete zum 3:0. In der Nachspielzeit erhöhte Schiffmann noch zum 4:0-Endresultat. Ganz ohne leere Hände musste der FV Lörrach-Brombach seine Heimreise aber doch nicht antreten und durfte zumindest die rote Laterne aus Ilshofen mit in die Heimat nehmen. Zugegeben, ein schwacher Trost.

Im Nachholspiel des 3. Spieltages trennten sich der 1. Göppinger SV und der SV Linx mit 1:1. In einer zähen und zweikampfgeprägten Partie ließen die wenigen Highlights lange auf sich warten. Nachdem es lange nach einer Nullnummer ausgesehen hatte, bescherte Tasli dem Underdog in der Schlussphase die späte 1:0-Führung, die die Mannschaft von Thomas Leberer auch bis kurz vor Schluss über die Zeit zu retten schien. Den Schlusspunkt der Partie setzten aber dann doch die Gäste. In der 90. Minute wurde Ziesche nicht richtig angegangen und erzielte den Treffer zur insgesamt leistungsgerechten Punkteteilung, die letztlich aber keiner der beiden Mannschaften so richtig weiterhilft. Der Göppinger SV verpasste den direkten Anschluss zur Tabellenspitze und der SV Linx den Sprung aus der roten Zone. Göppingen steht mit 22 Punkten nun auf dem siebten Tabellenplatz. Der SVL belegt mit 15 Zählern Rang 14.