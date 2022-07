Reuter: "Wir müssen nicht verkaufen"

Die turbulenten letzten Saisonwochen mit dem Rücktritt von Präsident Klaus Hofmann und dem Aus für Trainer Markus Weinzierl sind passé. Dank des neuen Trainers Enrico Maaßen ist Optimismus beim FC Augsburg eingezogen. Geschäftsführer Stefan Reuter erklärt im kicker-Interview (Printausgabe vom Montag) warum, wie er den FC Augsburg aufgestellt sieht und dass er der deutschen Nationalmannschaft bei der WM den Titel zutraut.

"Mit der Entscheidung für Enrico sind wir sehr glücklich. Seine Ansprachen und wie er seine Ideen konsequent einfordert, machen einen sehr guten Eindruck. Die Jungs sind angetan und ziehen super mit", spart der FCA-Boss nicht mit Lob für Maaßen, den der Bundesligist von Borussia Dortmund loseisen konnte, wo er die 2. Mannschaft erfolgreich betreut hatte. "Wieder eine eigene Spielidentität zu entwickeln, auch im Ballbesitz aktiv zu sein, ist ganz wichtig und gibt den Spielern ein gutes Gefühl. Das braucht Zeit, es kann nicht alles sofort funktionieren, aber die klare Spielphilosophie tut uns gut", erklärt Reuter. Das Saisonende sieht er rückblickend als "mit die schwierigste Phase", seit er Ende 2012 beim FC Augsburg angefangen hat.

Weitere Abgänge nach Michael Gregoritsch deuten sich laut Reuter aktuell nicht an. Trotz schwierigen Pandemie-Jahren kann er mit einem Trumpf stechen: "Wir müssen nicht verkaufen!" Das bedeute im Umkehrschluss nicht, dass es bei einem unmoralischen Angebot nicht doch passiere, "Win-win-Situationen" nennt Reuter dies. Er sieht seinen FCA für das zwölfte Jahr Bundesliga in Serie gut gerüstet, weiß aber, dass die Saison dennoch herausfordernd wird: "Unser Budget für den Kader konnten wir Jahr für Jahr erhöhen, und werden dennoch wieder eines der niedrigsten haben. Die Konkurrenz in dieser Liga ist enorm."

Bei der WM traue ich der Nationalelf alles zu, auch den Titel. Stefan Reuter

Natürlich hat der Weltmeister von 1990 das Turnier in Katar im Blick, seine spontane Antwort auf die Frage, was er der deutschen Nationalmannschaft zutraue? "Alles! Auch den Titel, auch wenn es gewaltige Konkurrenz geben wird." Reuters Begründung: "Die Spieler kennen sich, werden keine lange Anlaufzeit zum Einspielen brauchen. Wichtig wird nur sein, dass die Topspieler verletzungsfrei bleiben und in guter Verfassung sind. Eine große Stärke von Hansi Flick ist, dass er für ein gutes Klima sorgen wird."

