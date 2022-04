Reuter: "Wir dürfen keinen Millimeter nachlassen"

Beim überzeugenden 3:0-Heimsieg über den VfL Wolfsburg präsentierte sich der FC Augsburg von seiner besten Seite. Geschäftsführer Stefan Reuter weiß genau, warum er gerade nach diesem Auftritt eine Warnung an die Mannschaft schickte.

So will Stefan Reuter seine Mannschaft auch gegen Mainz sehen. IMAGO/regios24

Der FC Augsburg bleibt in dieser Saison ein Phänomen. Würden die Schwaben in jedem Spiel so auftreten wie am Sonntagabend, der Klassenerhalt wäre längst gesichert. Doch es gibt eben noch ein anderes Gesicht der Mannschaft. Das zeigte sich erst vor der Länderspielpause in Stuttgart. Wären Leistungen wie beim 2:3 gegen den VfB der Standard, könnte der FCA nämlich längst für die 2. Liga planen. In Summe ergibt das ständige Auf und Ab Tabellenplatz 14 - dank des Erfolgs gegen die Wölfe drei Punkte vor dem Relegationsplatz. "Das ist in der Tat nicht einfach zu erklären. Weil man natürlich sieht: Wenn du so aktiv, so mutig spielst wie heute, dann wirst du belohnt", rätselte auch Reuter.

Knüpft die Weinzierl-Elf im Nachholspiel am Mittwochabend gegen Mainz 05 (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an die jüngsten 90 Minuten an, könnte ein richtungsweisender Befreiungsschlag im Keller gelingen. "Es ist uns hoffentlich eine Lehre aus den letzten Wochen", betonte Reuter. "Immer wenn es besser lief und wir dann vielleicht zwei, drei Prozent nachgelassen haben und glaubten, es geht schon irgendwie, dann reicht es nicht. Wir sind gut beraten, nichts anderes im Kopf zu haben als das Spiel am Mittwoch und dürfen keinen Millimeter nachlassen."

Starke linke Seite überfordert Wolfsburg

In allen spielentscheidenden Bereichen war der FCA seinem Kontrahenten aus Wolfsburg überlegen. Vom Einsatzwillen und der Leidenschaft ist Augsburg ohnehin meistens auf der Höhe, den VfL deklassierte man in dieser Hinsicht: Fast zehn Kilometer liefen die Augsburger mehr und waren dem Gegner auch bei Sprints haushoch überlegen (275:219). Der immense Ballbesitzvorteil der Wolfsburger (62 Prozent) war wertlos, da die Hintermannschaft sicher stand.

Augsburg kompensierte die Ausfälle von Top-Torjäger Michael Gregoritsch, Felix Uduokhai und Ruben Vargas mit einer Abkehr von der zuletzt favorisierten Dreierkette. Stattdessen bot Markus Weinzierl seine Truppe in einem 4-4-2 auf. Allen voran Florian Niederlechner, der sich mit seinem ersten Tor seit Ende Oktober für den hohen Aufwand belohnte, und die linke Seite um Iago und Mads Pedersen trumpften groß auf.

Nicht nur die Zuschauer im Stadion, auch die Gegenspieler wussten zeitweise nicht mehr, welcher der beiden Linksfüßer jetzt eigentlich den Außenverteidiger und wer den Flügelspieler gab. Das frühe Pressing, das energische Stören sowie der Mut und die Intensität im Spiel nach vorne der beiden Torschützen standen exemplarisch für den Erfolg. "Es war super gespielt und ich habe gesehen, dass die kurze Ecke offen war. Ich schau auf den Ball und hab ihn dann volle Kanone reingemacht", sagte der Däne Pedersen bei DAZN über den schönsten Spielzug der Partie vor dem 3:0.

In der vergangenen Woche war der 25-Jährige erstmals für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes nominiert. Auch wenn er dort beim 3:0 über Serbien nicht zum Einsatz kam, seinem Selbstvertrauen hat die Berufung einen Schub gegeben, wie er bei Iagos Führungstreffer gleich unter Beweis stellte, den er per Hacke vorlegte. Im Interview nach Spielende kam er aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Kurz danach holte er sich noch einen verdienten Sonderapplaus vor der Fankurve ab, als der Rest des Teams schon in der Kabine weilte. Bevor auch Pedersen seinen wohlverdienten Feierabend genießen durfte, schickte er aber noch eine Kampfansage Richtung des kommenden Gegners aus Mainz: "Zu Hause ist unser Haus - und hier wollen wir immer siegen."