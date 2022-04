Reuter warnt trotz guter Ausgangslage: "Nicht auf das letzte Spiel verlassen"

Beinahe hätte der FC Augsburg erneut gegen den FC Bayern gepunktet. Trotz des späten Gegentreffers in München ist das Fazit der englischen Woche positiv.

Als sich die Augsburger mit einer 2:3-Niederlage beim VfB Stuttgart Mitte März in die Länderspielpause verabschiedeten, drohte es ein sehr ungemütliches Saisonfinale zu werden. Drei Spiele später ist die Fußballwelt am Lech eine ganz andere. Weil der FCA seit dem schwäbischen Derby sechs Punkte holte und die Konkurrenz aus Stuttgart und Bielefeld nur einen, Hertha gar null, beträgt das Polster auf den Relegationsplatz komfortable sechs Punkte.

Beinahe wären es sieben gewesen. Dafür hätten sich die Augsburger beim Rekordmeister am Samstag acht Minuten vor Schluss aber nicht den "sehr unglücklichen Elfmeter" (Markus Weinzierl) erlauben dürfen. Reece Oxford hatte den Ball an die Hand bekommen, Robert Lewandowski erzielte das einzige Tor des Tages. Hätte der FCA gegen an diesem Tag schwache Bayern in der ersten Hälfte die Konsequenz im Abschluss an den Tag gelegt, die das Team in den letzten Spielen und beim 2:1-Erfolg im Hinspiel auszeichnete, wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Weinzierl: "Das ist das Einzige, was ich der Mannschaft heute vorwerfen kann"

Doch Ruben Vargas, André Hahn und auch Daniel Caligiuri ließen aussichtsreiche Möglichkeiten verstreichen. "Da müssen wir den Abschluss suchen", forderte Weinzierl. "Das ist das Einzige, was ich der Mannschaft heute vorwerfen kann. Es sind etliche Situationen, die du gegen die Bayern nicht so einfach bekommst. Die musst du dann auch ausnutzen. Aber wenn du nicht schießt, wirst du kein Tor erzielen."

Trotz der Enttäuschung über den verpassten Coup beim Rekordmeister geht der FC Augsburg nach sechs Punkten aus den Spielen gegen Wolfsburg und Mainz zufrieden aus der englischen Woche. Der Klassenerhalt ist zum Greifen nah. "Zwei Siege" bräuchte man dafür noch, prognostizierte Stefen Reuter, dann sei man durch. In drei Heimspielen und zwei Auswärtsspielen wird sich die Gelegenheit bieten. "Da dürfen wir uns aber auch nicht auf das letzte Spiel verlassen", warnte der Geschäftsführer "Das ist eine verrückte Saison, da sind so komische Ergebnisse dabei gewesen. Daher sind wir extrem gut beraten, nur auf uns zu schauen."

Am Samstag gegen Hertha

Der erste der besagten zwei Siege soll am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im eigenen Stadion gegen Hertha BSC folgen. Es sei ein "alles entscheidendes Spiel", formulierte Reuter, ehe er es dann zu einem "ganz wichtigen Spiel" korrigierte. Auch die erste Formulierung dürfte zumindest im Falle eines Heimsiegs zutreffend sein. Bei dann neun Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz müsste schon viel passieren, dass der FCA nochmal ganz unten reinrutscht. "Es geht darum zu punkten, um sie mindestens auf Distanz zu halten", forderte Reuter.

Knüpft das Team leistungsmäßig an die vergangenen drei Spiele an, stehen die Chancen dafür gut. In München blieb die Offensive zwar erstmals in diesem Kalenderjahr ohne Torerfolg, doch angesichts des hochkarätigen Gegners war es klar, dass Florian Niederlechner und Co. ihre Probleme haben werden. Nach überstandener Corona-Infektion gab in der Schlussphase zumindest Michael Gregoritsch sein Comeback. Gegen Berlin dürfte Weinzierl wieder auf seinen Top-Torjäger in der Startelf bauen können.