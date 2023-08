Reuter: "Vielleicht freut sich der eine oder andere Schiedsrichter"

Die Umstellungen beim FC Augsburg haben direkte Folgen für Stefan Reuter (56). Der Geschäftsführer Sport wechselt künftig die Perspektive.

Ungefragt grätschte Stefan Reuter am Donnerstag schnell dazwischen. "Also mir wurde … 'tschuldigung'", sagte er, tätschelte Marinko Jurendic auf die Schulter und fing schon an zu grinsen. "Mir wurde das immer angedichtet!" Eine mindestens mal mutige Behauptung, das wusste wohl auch er selbst.

Als es bei der Vorstellung des neuen Augsburger Sportdirektors, eben Jurendic, im Presseraum der WWK-Arena darum ging, wie sich denn der Schweizer künftig bei Spielen auf der Bank verhalten werde, setzte Reuter noch einmal scherzhaft zur Rettung an. "Die meiste Zeit war ich völlig ruhig und entspannt, ab und zu habe ich mal ein bisschen was dazu gesagt."

Reuter scherzt, aber ein Witz war es nicht

Für Reuter, den Geschäftsführer Sport, bringt die Verpflichtung Jurendics in vermutlich vielerlei Hinsicht eine neue Perspektive, ganz direkt aber hat sie Folgen an Spieltagen. Erstmals wird sich der 56-Jährige nun nämlich raushalten müssen am Seitenrand und setzt sich stattdessen oben auf die Tribüne, übergibt Jurendic seinen Sitz. "Vielleicht freut sich der eine oder andere Schiedsrichter", witzelte Reuter, aber ein Witz war es eher nicht.

Ich werde auf der Tribüne sicher mit voller Leidenschaft und Emotion das Spiel verfolgen. Ich freue mich auf die neue Situation. Stefan Reuter

Er hat sich schließlich in der vergangenen Dekade in der Liga den Ruf erarbeitet, nicht immer sehr zurückhaltend zu agieren. Sei es in Richtung der gegnerischen Bank oder des vierten Offiziellen. "Aber", glaubt Reuter, "in den letzten Jahren haben wir da schon ein deutlich besseres Verhältnis hinbekommen." Er versichert: "Ich werde auf der Tribüne sicher mit voller Leidenschaft und Emotion das Spiel verfolgen. Ich freue mich auf die neue Situation."

Reuter lobt Jurendic: "Der passt super ins Team."

Wäre es nur nach der sportlichen Leitung beim FCA gegangen, hätte dieser Wechsel gerne auch schon im vergangenen Sommer erfolgen können, damals war bereits die Idee entstanden, sich auf der sportlichen Ebene breiter aufzustellen. "Wir", also Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll und Reuter, "haben etliche Gespräche geführt im Laufe der letzten Saison." Die mit dem Ex-Züricher Jurendic letztlich den "optimalen Mann" für die Position des Sportdirektors hervorbrachten.

In Jurendic hat der FCA einen ausgebildeten Pädagogen hinzugewonnen, der schon als Trainer und eben Sportdirektor beim FC Zürich in der Schweiz tätig war. "Er ist Meister geworden", lobt Reuter, "spricht fünf Sprachen, ist ein richtig guter Typ. Und das hat uns sehr überzeugt. Der passt super zum FC Augsburg, super ins Team."

Und am besten auch super auf die Bank.