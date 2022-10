Reuter: "Uns fehlt ein Stück weit die Bundesliga-Tradition"

KMD #142 - Stefan Reuter

In der neuen Folge kicker meets DAZN geht's fast so emotional zu wie am Samstagabend in Dortmund! Alex Schlüter und Benni Zander begrüßen nicht nur Manager Stefan Reuter zum ausführlichen Gespräch über seinen aktuell so formstarken FC Augsburg, sondern haben sich auch noch Verstärkung für die XXL-Analyse des Topspiels zwischen dem BVB und den Bayern eingeladen. kicker-Reporter Matthias Dersch diskutiert mit der KMD-Crew unter anderem über die Emotionen des Oliver Kahn, den möglichen Bellingham-Platzverweis und die Neugeburt von Anthony Modeste in schwarz-gelb.