Reuter über Nachwuchsarbeit: "Wir hatten viel aufzuholen"

Der kommende Gegner ist einer der Maßstäbe in der Jugendförderung des deutschen Fußballs. Dort wo der SC Freiburg steht, will der FC Augsburg hin. Drei Punkte am Samstag sind dafür kurzfristig wichtig, perspektivisch aber noch viel mehr.

Stefan Reuter brachte das Problem auf den Punkt. "Als die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland entstanden sind, hat der FC Augsburg im bezahlten Fußball nicht stattgefunden", sagte der Sport-Geschäftsführer am Donnerstag. Im Februar 2001 wurde die heute schon selbstverständliche Organisation der Nachwuchsarbeit für die Erstligisten beschlossen. Der FCA war als Oberligist weit davon entfernt, sich damals Gedanken zu dem Thema machen zu müssen.

Nach und nach kletterten die Augsburger aber nach oben und kamen 2011 schließlich in der Bundesliga an. Nach und nach entwickelte sich auch die Nachwuchsförderung. "Wir hatten viel aufzuholen", betonte Reuter. Einer der finalen Schritte in diesem Prozess steht kurz bevor. Im Sommer soll das vereinseigene Internat mit Platz für 24 Spieler eröffnet werden. "Es ist das letzte große Infrastrukturprojekt. Dann haben wir wirklich ein Nachwuchsleistungszentrum hier stehen, das vergleichbar mit dem anderer Bundesligisten ist", so der Sportchef. 2014 machte die Eröffnung des Funktionsgebäudes den ersten großen Schritt, viele weitere folgten seitdem. Günstig war das alles nicht. Auf rund 40 Millionen Euro bezifferte Geschäftsführer Michael Ströll die infrastrukturellen Ausgaben seit Fertigstellung der Arena.

Langfristig soll sich das auszahlen. Der SC Freiburg, am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Gast in der Fuggerstadt, zeigt, wie es geht. "Da sind die Freiburger wirklich ein absolutes Vorbild", betonte Reuter. "Wir versuchen aber, die Abstände zu verkürzen, aufzuholen, und geben Gas bei der Entwicklung eigener Spieler."

Doch trotz des Rückstands sah Reuter den FC Augsburg auch schon in den letzten Jahren auf einem guten Weg. Mit Marco Richter, vor der Saison für rund sieben Millionen Euro zur Hertha gewechselt, und Kevin Danso (für 5,5 Millionen zum RC Lens) verweist Reuter auf zwei Eigengewächse, die erst im vergangenen Sommer veräußert wurden. Die Qualität der beiden fehlt dem Tabellen-16. jedoch. Aktuell sieht die Lage weniger rosig aus.

Augsburger Talente Günther und Civeja

Mit Raphael Framberger hat sich zwar ein Eigengewächs - und sogar gebürtiger Augsburger - zuletzt wieder in die erste Elf gespielt, als Nachwuchskraft und Versprechen für die Zukunft geht der Rechtsverteidiger mit seinen 26 Jahren aber eher nicht mehr durch. Co-Trainer Reiner Maurer, der gegen den Sport-Club Chefcoach Markus Weinzierl nach dessen positiven Coronatest vertreten wird, erwähnt in diesem Zusammenhang Lasse Günther. Ob sich der 18-jährige variable Außenbahnspieler in der Bundesliga durchsetzen wird, lässt sich nach 49 Minuten Einsatzzeit verteilt auf zwei Spiele noch nicht abschätzen. Reuter brachte außerdem Tim Civeja (20) ins Spiel. Der zentrale Mittelfeldspieler sammelte in der Vorsaison 31 Minuten in drei Spielen, blieb in dieser Saison aber noch außen vor.

Die Pandemie und ihre Folgen waren der Gesamtsituation alles andere als zuträglich. "Das Fördertraining von Talenten", was Maurer "sehr am Herzen liegt" habe seit Monaten ausfallen müssen. Auch die Zusammentreffen von Profis und Jugendspielern auf dem Trainingsplatz fallen quasi aus, um potenzielle Infektionsrisiken zu vermeiden. Der 62-Jährige hofft auf "einen Schub durch das Internat".

Einen Schub könnten die Profis schon zeitnah gebrauchen. Denn so schön die ganze Infrastruktur auch ist, sollte am Saisonende der erste Bundesligaabstieg feststehen, wird die Nachwuchsarbeit nicht leichter. Auch auf dem Rasen sollte sich der FCA am Samstag also ein Vorbild am SC Freiburg und deren aktueller Saison nehmen.

Moritz Kreilinger