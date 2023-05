Reuter über die Rote Karte: "Dann verstehe ich die Welt nicht mehr"

Noch ist der FC Augsburg nicht gerettet: Nach dem 0:3 gegen Borussia Dortmund droht den bayerischen Schwaben immer noch die Relegation. Doch nicht nur der Abstiegskampf war nach dem letzten Heimspiel Thema - auch der Schiedsrichter.

Die 0:3-Niederlage gegen den BVB war einige Minuten alt, da schwankten die Protagnisten beim FC Augsburg zwischen Zuversicht, Frust und Ärger. Während Niklas Dorsch vor dem anstehenden Auswärtsspiel in Gladbach bei DAZN forderte, "die Eier auf den Tisch zu legen", wollte Cheftrainer Enrico Maaßen "die Köpfe freikriegen und das Positive mitnehmen", hatte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter ein anderes Anliegen: Er wollte nochmal über Referee Tobias Welz sprechen, speziell über dessen Entscheidung in der 40. Minute.

In dieser nämlich hatte Welz Augsburgs Verteidiger Felix Uduokhai die Rote Karte wegen Notbremse an Donyell Malen gezeigt. Weniger die Entscheidung an sich, vielmehr der Weg zum Platzverweis war nun Anlass für Reuter, nochmal ausgiebig im TV-Interview über Welz zu sprechen. Denn, so der Ex-Profi, natürlich könne man die Rote Karte geben. Aber hatte der Schiedsrichter die Entscheidung denn überhaupt selbst getroffen? Im Stadion sei schließlich eine Überprüfung durch den VAR eingeblendet worden und tatsächlich zückte der Unparteiische die Rote Karte erst mit einiger Verzögerung.

"Wenn wir jetzt dahin kommen, dass der Schiedsrichter auf dem Platz nicht mehr die Entscheidung trifft, dann verstehe ich die Welt nicht mehr", beklagte Augsburgs Manager. Eine hundertprozentige Fehlentscheidung habe es schließlich nicht gegeben, so Reuter weiter, und deshalb "wäre es mir auch lieber gewesen, er schaut sich in so einer Situation die Szene an. Er ist dafür da, die Entscheidung zu treffen." Das habe er auch mit dem Gespann in der Halbzeit besprechen wollen, sei aber zurückgewiesen worden: "Es hieß, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist."

Während die Angelegenheit für Dorsch zweifelsfrei einzuschätzen war ("Mir war relativ schnell klar, dass das eine Rote Karte ist. Wenn man was von Fußball versteht, ist das klar"), waren sich der Spieler, Trainer und Geschäftsführer in zwei Dingen einig: Der Platzverweis hat den Spielverlauf maßgeblich beeinflusst, von nun an aber richtet sich der volle Fokus auf das letzte Saisonspiel in Gladbach.

Dort geht es für den FCA um den letzten Punkt, der noch zum Klassenverbleib fehlt. Während der direkte Abstieg aufgrund der klar besseren Tordifferenz gegenüber Schalke unwahrscheinlich ist, droht bei einer eigenen Niederlage und Siegen von Stuttgart und Bochum noch die Relegation. "Jetzt liegt es an uns. Wir haben alles in der eigenen Hand", sagte Ermedin Demirovic. Es gehe zwar um "mindestens einen Punkt, aber natürlich ist es das Ziel, das Spiel zu gewinnen."

"Wir haben gezeigt, zu was für Leistungen wir im Stande sind", gab sich Maaßen kämpferisch, trotz der Auswärtsmisere seines Teams, das seit zwölf Spielen auf fremdem Platz ohne Sieg ist. Auch Reuter macht seiner Mannschaft Mut: "Wir haben oft genug gezeigt, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben."