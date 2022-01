Reuter: "Hoffenheim steht völlig zu Recht da oben"

Während die Hoffenheimer weiter tiefstapeln, benennt der Gegner die Qualität der TSG.

Es dauerte ein wenig, ehe die Hoffenheimer tatsächlich die tabellarische Wirkung ihres sechsten Heimsieges dieser Spielzeit erkannten. Weil alle direkten Konkurrenten Federn gelassen hatten. Leverkusen 2:2 gegen Union Berlin, auch Freiburg nur 2:2 gegen Bielefeld, Frankfurt 2:3 gegen Dortmund. Also rückte die TSG nach dem 18. Spieltag noch mal zwei Ränge nach oben und ordnete sich hinter dem BVB auf dem Champions-League-Platz drei ein.

Trainer Sebastian Hoeneß reagierte wie immer gelassen und zurückhaltend auf das neue Tabellenbild. "Es ist immer noch ein Moment, aber eine Betätigung für einen guten Weg, den wir eingeschlagen haben", erklärte der 39-Jährige, "trotzdem können wir uns für einen 3.Platz am 18. Spieltag nichts kaufen. Aber wir sind gut rausgekommen, wissen, dass wir fit sind und gut Fußball spielen, dieses Gefühl nehmen wir mit."

Auch sein am Samstag stärkster Spieler David Raum hält zumindest verbal den Ball flach. "Ich schaue während der Saison gar nicht auf die Tabelle", versicherte der Nationalspieler, "diese ganze Rechnerei bringt ja gar nichts. Wir versuchen, jedes Spiel unsere Leistung abzurufen und dann sehen wir am Ende, was dabei rauskommt."

Raum hatte mit einer starken Leistung maßgeblichen Anteil daran, dass die TSG mal wieder ein Spiel drehte und nun schon 15 Punkte nach Rückständen eingesammelt hat. "Man kann immer mal in Rückstand geraten, aber wir wussten, dass wir die Partie drehen können, wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen. Das haben wir gemacht und auch verdient gewonnen", resümierte Raum, der einen perfekten Ball auf Doppelpacker Ihlas Bebou vor dem 1:1 spielte und später selbst einen Konter zum entscheidenden 3:1 abschloss, "jeder sieht, was wir für eine spielerische Klasse haben, dass wir uns Chancen rausspielen und dann auch Tore machen. Wir hätten auch mehr erzielen können, so wurde es in der zweiten Hälfte dann unnötig spannend."

Für Reuter ist Hoffenheim eine Spitzenmannschaft

Das musste nachher auch der Gegner neidlos anerkennen. Stellvertretend ordnete Augsburgs erfahrener Manager Stefan Reuter die TSG als Spitzenmannschaft ein. "Hoffenheim hat eine richtig gute Mannschaft. Kramaric ist unheimlich schwer zu verteidigen, weil er sich viel zwischen den Linien bewegt. Geiger und Baumgartner spielen das im Mittelfeld unheimlich gut, die lassen die Bälle so schnell klatschen, da ist es sehr schwer, überhaupt in die Zweikämpfe zu kommen", erkennt der 55-Jährige Weltmeister von 1990, "dazu haben sie ein gutes Positionsspiel über die breiten Außen. Hoffenheim spielt sehr unaufgeregt, schnell und zielstrebig Richtung gegnerisches Tor. Sie stehen völlig zurecht da oben, und ihnen ist natürlich zuzutrauen, dass sie trotz der enormen Konkurrenzsituation auch bis zum Ende da vorne drin bleiben."

Das Potenzial ist zweifellos vorhanden und die Basis gelegt. Hoffenheim ist gerüstet für die in diesem Monat noch anstehenden Duelle mit Union Berlin und Borussia Dortmund in der Liga und dazwischen gegen Freiburg im Pokal.