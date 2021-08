Reus: "Wir brauchen nicht über zweite oder dritte Plätze reden"

Mit einem 5:2 gegen Frankfurt setzte Dortmund früh in der Saison ein Statement. BVB-Kapitän Marco Reus bremste allerdings - und sprach auch über die Nationalmannschaft.

"Man muss immer vorsichtig sein, dass man ihn nicht zu hoch lobt. Es gibt natürlich Sachen, in denen er sich noch verbessern muss", schätzte Reus bei "Sky" die Leistung von Erling Haaland ein, kam dann aber doch nicht über ein überschwängliches Lob herum: "Du kannst ihn hoch anspielen, kannst ihn tief anspielen. Er hat ein großes Durchsetzungsvermögen, das ist schon ein gutes Paket, das er mitbringt. Natürlich brauchen wir ihn."

Vorher hatte der Norweger mal wieder eine Gala im BVB-Dress abgeliefert. Zwei der fünf Tore schoss er selbst - damit steht er nun bei 62 Treffern in 61 Pflichtspielen. An den drei weiteren Treffern war er maßgeblich beteiligt, die ersten beiden legte er perfekt auf, beim Treffer von Gio Reyna wurde ein Haaland-Abschluss zuvor abgefälscht. "Ich wollte ihn erst kreuzen, habe aber gesehen, da bin ich zu langsam für. Da hat er den Ball super durch die Beine gespielt und ich musste dann quasi nur noch einschieben", beschrieb Reus seinen Treffer zum 1:0. Mit 35,94 km/h war Haaland der schnellste Spieler auf dem Rasen und stellte wieder eine Topmarke auf.

Frankfurt hatte in der zweiten Hälfte zu viele Möglichkeiten, da waren wir nicht kompakt genug. Marco Reus

Am Ende hieß es 5:2 für die Borussia, die damit ein frühes Zeichen an die Konkurrenz sendete. "Wir freuen uns, so ein Spiel hingelegt zu haben und sind unglaublich glücklich, dass wieder Fans da sind. Beim Warmmachen hatte ich Gänsehaut, das macht schon Spaß", freute sich Reus, der dann allerdings durchaus kritisierte: "Man hat gesehen, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sein wollen und der Trainer uns sieht. Frankfurt hatte in der zweiten Hälfte zu viele Möglichkeiten, da waren wir nicht kompakt genug."

Idealer Start für Rose

Marco Rose hatte das ähnlich beobachtet. "Wir haben zwei Gegentore gekriegt und zu viele Chancen zugelassen", so der im Sommer aus Mönchengladbach gekommene Coach, der bei seinem Bundesliga-Debüt mit dem BVB gleich gewann. Es war der siebte Dortmunder Auftaktsieg in Serie, damit hat die Borussia den Rekord von Bayern München (sieben von 2012 bis 2018) egalisiert. Unterm Strich konnte Rose mit den 90 Minuten gut leben: "Ich freue mich unglaublich, 25.000 Fans waren hier, es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft mit dem richtigen Ergebnis. Mein Einstand ist sehr gut gelungen. Aber es ging natürlich eher darum, dass wir gut starten wollten in die Saison, das hat auch geklappt."

Und jetzt? Sind die Dortmunder ein heißer Anwärter auf den Titel? "Für eine Kampfansage ist es sehr früh", schmunzelte Reus, fügte aber an: "Wenn man in Dortmund spielt, mit solchen Fans und der Geschichte, dann brauchen wir nicht über zweite oder dritte Plätze reden. Es sollte immer das Ziel sein, Titel zu holen, das haben wir letztes Jahr mit dem DFB-Pokal auch geschafft. Aber es geht nur über Bayern, dass muss man klar sagen. Doch wenn wir stabil bleiben, ist einiges drin."

Nationalmannschaft? Reus hat noch Lust

Natürlich war am Samstag Haaland der alles überragende Spieler. Doch auch Reus bot, wie schon in der Endphase der vergangenen Saison, eine starke Leistung, schoss ein Tor, sein 100. in der Bundesliga für Dortmund, und legte zwei Treffer auf. Da traf es sich ganz gut, dass der neue Bundestrainer Hansi Flick im Stadion war. Der BVB-Kapitän hatte bekanntlich aus Belastungsgründen die EM ausgelassen. "Natürliche habe ich noch Lust", antwortete Reus auf die Frage nach der Nationalmannschaft. "Hansi und ich werden sicherlich Kontakt haben, die ersten Länderspiele stehen in den kommenden Wochen an. Es ist und bleibt immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen."