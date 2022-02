Reus verspricht nach Kantersieg: "Wir werden bereit sein"

Erstmals in seiner Karriere hat Marco Reus fünf Scorerpunkte in einem Bundesliga-Spiel verbucht. Seine eigene Leistung beim 6:0 gegen Mönchengladbach war dem BVB-Kapitän nach dem Spiel aber gar nicht so wichtig - der Fokus liegt schon auf Glasgow.

Marco Reus verzeichnete als erst dritter BVB-Profi überhaupt fünf Scorerpunkte in einem Bundesliga-Spiel. AFP via Getty Images

Das wichtige 1:0 erzielt, das 2:0, 3:0 und 4:0 vorbereitet, das 5:0 wieder selbst markiert - Reus lief im 100. Bundesliga-Duell zwischen Dortmund und Gladbach zu Hochform auf. Lediglich beim 6:0-Endstand in der Nachspielzeit - Emre Can verwandelte einen von Marius Wolf herausgeholten Elfmeter - war der 32-Jährige nicht unmittelbar beteiligt. "Wir mussten wieder eine Reaktion zeigen, das haben wir heute geschafft", sagte der Matchwinner nach dem Spiel am "DAZN"-Mikrofon.

Seine Mannschaft habe den Gegner "sehr gut zugestellt, sehr gut gepresst", gute Aktionen gehabt, der Gladbacher Borussia "durch viel Energie von Anfang an" den Schneid abgekauft - und dank BVB-Torhüter Gregor Kobel auch die eine oder andere brenzlige Situation überstanden.

Seinen eigenen Anteil am Kantersieg gegen den Ex-Klub wollte Reus dabei gar nicht überbewerten: "Grundsätzlich lasse ich mich nicht gerne feiern. Wir haben als gesamte Mannschaft heute überragend gespielt."

Natürlich, schob er nach, freue er sich über seine Leistung. Doch der Kapitän ließ nach Tagen der Selbstkritik und Analysen keinen Zweifel, dass das der Sieg im Borussen-Duell nur ein Teil der erhofften Wiedergutmachung nach dem bitteren Europa-League-Abend gegen Glasgow (2:4) sein kann: "Wenn du dich in den Rausch spielst, ist alles immer einfacher. Es geht bei uns aber auch darum, dass wir, wenn es mal von Anfang nicht gut läuft, einfach Ruhe im Spiel haben und unsere Klasse ausspielen. Das wird sehr, sehr wichtig sein."

Womit Reus, der nach Pierre-Emerick Aubameyang (2016 gegen Hamburg) und Stephane Chapuisat (1993 gegen Wattenscheid 09) erst der dritte BVB-Profi überhaupt ist, dem in einem Bundesliga-Spiel fünf Scorerpunkte gelangen, den Fokus endgültig auf das kommende Rückspiel in der schottischen Hauptstadt gegen die Rangers richtete: "Wir wissen, dass wir am Donnerstag ein Endspiel haben." Drei, vier Tage habe das Team nun Zeit, sich auf das Spiel im Ibrox Stadium zu konzentrieren. "Da erwartet uns ein heißes Match", so Reus, der versprach: "Wir werden bereit sein."