Reus: "Unser Kader ist gut bestückt, es muss sich jeder straffen"

Ein direktes Freistoßtor, an zwei weiteren Treffern beteiligt: Der gegen Chelsea nicht eingesetzte BVB-Kapitän Marco Reus zeigte beim 4:1-Sieg gegen Hertha BSC, dass weiter mit ihm zu rechnen ist.

Seht her, da bin ich wieder: Marco Reus. AFP via Getty Images

Marco Reus hätte von einer genialen Idee fabulieren können, von der Intuition eines erfahrenen Offensivspielers, von einer Eingebung im richtigen Moment - doch er entschied sich für die Wahrheit: "Es war ein Torschuss, so ehrlich muss ich sein", sagte der BVB-Kapitän nach dem 4:1-Erfolg über Hertha BSC, als er bei DAZN auf seine Vorarbeit zum Führungstreffer durch Karim Adeyemi angesprochen wurde. "Ich habe den Ball eigentlich überhaupt nicht richtig getroffen, sondern hatte Glück, dass Karim so gut positioniert dasteht." Adeyemi jedenfalls nahm den verunglückten Abschluss seines Spielführers dankend an und versenkte den Ball kunstvoll mit der Hacke im Berliner Tor.

Die Laune war bestens am Samstagabend - auch wenn die frühe Auswechslung Adeyemis, der sich bei seiner Vorlage zu Donyell Malens 2:0 am Oberschenkel verletzte, die Stimmung etwas trübte. Durch den Erfolg über Berlin zogen die Dortmunder mit dem Tabellenführer aus München gleich - und holten damit auch noch die letzten drei von einst neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern auf. Von acht Pflichtspielen im Jahr 2023 hat der BVB acht gewonnen. Eine makellose Bilanz, die beim Dortmunder Anhang die Hoffnung auf Titel nährt. "Deutscher Meister wird nur der BVB", sangen die Fans bereits in der ersten Hälfte des Spiels gegen kampfstarke und keinesfalls drei Tore schlechtere Berliner. Es war eine klare Ansage - die von den Dortmunder Spielern und Verantwortlichen in dieser Deutlichkeit allerdings nicht wiederholt wurde.

"Wir haben alle Lust auf Titel. Deshalb spielen wir Fußball", sagte Reus und betonte, es sei "natürlich unser Ziel, weiter erfolgreich zu sein". Die Saison allerdings sei noch lang, man dürfe deshalb "keinen Zentimeter" nachlassen, sondern müsse versuchen, "die Welle weiterzutanzen". Es war die hohe Kunst der Diplomatie, in der sich der 33-Jährige nach Spielschluss übte. Beim Lob an seine Mannschaft allerdings wurde er konkret: "Wir haben uns aus dem Loch hochgearbeitet, jeder für sich und alle zusammen. Wir haben uns extrem gut rausgekämpft, haben uns das erarbeitet." Die jüngeren Spiele seien zwar "nicht immer die Schönsten" gewesen, "aber wir sind erfolgreich - das fühlt sich extrem gut an".

Diesmal starteten Reus und Hummels beide

Und das macht es vermutlich auch leichter, mit der eigenen, nicht ganz zufriedenstellenden Situation umzugehen. Beim 1:0-Sieg unter der Woche in der Champions League gegen den FC Chelsea stand Reus keine Minute auf dem Platz, genau wie Vize-Kapitän Mats Hummels. "Wir wissen, wie wichtig sie sind. Wir wissen um den Stellenwert, den sie haben. Wir haben noch viele Aufgaben und müssen uns auf alle Spieler verlassen können, vor allem auf Marco und Mats", hatte BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen Berlin gesagt - und beide am Sonntag in die Startaufstellung berufen.

"Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass ich nicht glücklich darüber war, dass ich am Mittwoch nicht gespielt habe, sonst hätte ich auch den falschen Beruf gewählt", sagte Reus anschließend. "Aber ich komme aus einer langen Verletzung, es ist wichtig für mich, gesund zu bleiben. Unser Kader ist gut bestückt, da muss sich jeder straffen. Nicht nur heute im Spiel, auch in den Trainings."

Reus jedenfalls tat am Sonntag einiges dafür, in Zukunft auf seine Spielzeit zu kommen: So verunglückt sein Schuss vor dem 1:0 war, so geschickt hatte er zuvor mit dem Ball am Fuß das Tempo angezogen und dann wieder gedrosselt, um seine Gegenspieler abzuschütteln. Beim 2:0 war er durch eine Finte gegen Tolga Cigerci, die die gesamte linke Flanke öffnete, maßgeblich beteiligt. Das vorentscheidende 3:1 erzielte Reus dann selbst - per direktem Freistoß. Es war sein siebter Liga-Treffer auf diese Weise und das erste Freistoßtor des Routiniers seit fast zwei Jahren. Eine bessere Werbung in eigener Sache hätte der Dortmunder Kapitän kaum unternehmen können.