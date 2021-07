Reus über Rose: "Er wird hier sehr viel Spaß haben"

Rund zwei Wochen nach Trainingsbeginn hat sich Dortmunds Spielführer Marco Reus in einem Interview mit BVB-TV zum Endspurt in der Vorsaison, den neuen Trainer und dessen Start, die eigene Messlatte und die Meisterfrage geäußert. Marco Reus über…

… die nötige Erholung im Sommer: "Ich denke schon, dass die Akkus wieder voll sind. Das war ein sehr kräftezehrendes Jahr mit vielen sportlichen Höhen und Tiefen. Am Ende haben wir uns noch gerettet. Danach habe ich mich sehr auf den Urlaub gefreut, darauf abzuschalten und auch mal das Handy über mehrere Tage wegzulegen. Die Zeit habe ich gut genutzt und mich dann auch wieder auf die neue Saison gefreut."

… den Endspurt in der vergangenen Saison: "Wir müssen uns an den letzten Spielen messen lassen. Am Ende wollen wir immer oben stehen: Wir wollen in Berlin sein und das Finale spielen und am Ende ist immer das Ziel, Meister zu werden. Und natürlich ist es das Ziel, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Da haben die letzten Wochen vergangene Saison gezeigt, was wir zu leisten imstande sind. Das ist der Maßstab, daran müssen wir kontinuierlich arbeiten und anknüpfen, von der Stabilität und der Mentalität auf dem Platz her. Dann sind wir schwer zu schlagen."

"Man hat gesehen, dass er viel Wert auf Kleinigkeiten legt"

… den ersten Eindruck von Marco Rose: "Bis jetzt macht er einen relaxten Eindruck. Er ist von der Art her locker, sehr freundlich und höflich. Wir sind noch nicht so viele Spieler und haben eine schöne kleine Gruppe, mit der wir hart arbeiten können. An den ersten Tagen hat man schon gesehen, dass er viel Wert auf Kleinigkeiten legt und er bringt uns allmählich die Spielphilosophie bei, mit der wir spielen sollen. Da sind wir ganz gut dabei, stehen aber noch am Anfang. Ich glaube, er freut sich, dass er hier ist und dass er so langsam diesen Verein spürt. Er wird hier sehr viel Spaß haben."

… die Meisterfrage: "Jeder fängt bei Null an, aber der große Favorit sind weiter die Bayern. Da wird sich zeigen, wie kontinuierlich wir und die anderen Vereine da mithalten können."