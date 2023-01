Reus über Herbst-Tief, Vorbereitung, Wechselgerüchte und Haller

Marco Reus mischt wieder voll mit und wirkt bereit für die Aufholjagd, die auf einem Champions-League-Platz enden soll. Gleichzeitig geht es auch um seine eigene Zukunft. Der BVB-Kapitän äußert sich ausführlich.

Aus Borussia Dortmunds Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet Patrick Kleinmann

Am späten Vormittag war Reus beim intensiven zweistündigen Training mittendrin, stemmte im Regen Medizinbälle, absolvierte Sprints und mischte auch beim schnellen Elf-gegen-elf voll mit. Die Verletzung am Sprunggelenk, die dem Kapitän auch wegen eines Rückschlags nicht nur einen nicht kleinen Teil der bisherigen BVB-Saison kostete, sondern auch eine mögliche WM-Teilnahme, scheint ausgeheilt.

Der 33-Jährige wirkt bereit für die Aufholjagd in der Rückrunde, die auf einem Champions-League-Platz enden soll. Gleichzeitig geht es auch um seine eigene Zukunft. Wie bei einigen anderen Borussen wie zum Beispiel Mats Hummels, Raphael Guerreiro oder Youssoufa Moukoko, läuft sein Vertrag in diesem Sommer aus. Auch darüber macht sich der gebürtige Dortmunder so seine Gedanken.

Marco Reus über…

… das Gefühl nach den ersten Einheiten: "Sehr, sehr gut. Wir trainieren sehr intensiv. Die Rahmenbedingungen hier passen wunderbar, wie jedes Jahr. Wir müssen hier den großen Grundstein für eine gute Rückrunde legen, die wie spielen wollen, weil wir vieles aufzuholen haben."

… die Schwerpunkte in der Vorbereitung: "Wir müssen generell an vielen Themen arbeiten. Die Intensität im Spiel mit und gegen den Ball, die Zweikämpfe, das Defensivverhalten, die Standards. Das sind alles Sachen, die uns der Trainer in den letzten Tagen in den Videositzungen mitgegeben hat und denen wir nach und nach mehr Wertschätzung geben müssen. Wir haben in den letzten Spielen zu viele Gegentore geschluckt. Das wurde den Gegnern zu einfach gemacht. Wir müssen mit einer anderen Intensität dagegenhalten und wieder mehr unser Spiel aufziehen."

… die Bedeutung der Vorbereitung für ihn persönlich: "Ich war jetzt leider auch wieder zwei, drei Monate raus. Die ganze Geschichte war etwas komplizierter und hat länger gedauert. Das war keine einfache Zeit, weil es immer wieder ein paar Rückschläge gab. Ich will einfach nur auf dem Platz stehen, von daher war es für den Kopf nicht ganz einfach. Aber bis jetzt habe ich es gut hinbekommen und bin ich froh, einfach wieder bei der Mannschaft zu sein und die Dinge aufzuholen, die ich verpasst habe, konditionell und von der Intensität. Von daher ist das Trainingslager sehr gut für mich. Die Beine sind schwer, das soll so sein, damit wir gegen Augsburg bei 100 Prozent sind."

… die Ziele für das kommende halbe Jahr: "Einfach wieder die Intensität und die Gier auf Siege, aufs Torverteidigen und aufs Toreschießen als Einheit auf den Platz zu bringen. Wenn wir das geschafft haben, sahen wir meistens gut aus. Aber wir müssen das kontinuierlich auf dem Platz zeigen. Das ist ein großes Manko, an dem wir arbeiten. Es sind zu viele Spiele dabei, in denen wir Ausreißer haben, in denen wir es uns anders vorstellen, in denen wir gegen Widerstände angreifen müssen, das aber nicht so tun wie wir uns das vorstellen. Daran gilt es zu arbeiten, das als Mannschaft zu überstehen, um als Sieger vom Platz zu gehen."

Trotzdem darf das deine innere Stärke und den Mannschaftsgeist nicht beeinflussen. Marco Reus

… die Gründe für diese wiederkehrenden Rückschläge: "Wenn ich es wüsste, würden wir es direkt abstellen. Es passieren so viele Dinge im Spiel, du gerätst in Rückstand oder kommst nicht gut rein. Aber trotzdem darf das deine innere Stärke und den Mannschaftsgeist nicht beeinflussen. Das war leider in der Vergangenheit zu häufig der Fall. Aber ich glaube, dass uns die vielen Rückkehrer sehr wichtig für uns sind, uns mehr Breite und mehr Qualität im Kader geben, den Konkurrenzkampf schüren. All diese Komponenten sind wichtig für uns. Wir müssen vom ersten Spiel an das Rennen von hinten aufholen, da gibt es keine Ausreden."

Musste bei der WM auf Marco Reus verzichten: Bundestrainer Hansi Flick. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

… seinen Herbst mit Verletzung und verpasster WM: "Das war enorm schwierig. Es waren viele Ereignisse und Phasen, in denen es sehr schwierig vom Kopf her war. Die Gespräche mit Hansi Flick tun weh, wenn man am Ende sagt, dass es keinen Sinn macht und nicht reicht. Dann musst du direkt wieder den Fokus darauf legen, trotzdem fit zu werden. Das ist unser Job und trotzdem spielt der Kopf eine große Rolle. Das ist bei mir nicht anders, auch wenn ich vielleicht ein bisschen besser damit umgehen kann, weil ich es in der Vergangenheit schon kennengelernt habe. Trotzdem tut das jedes Mal sehr weh. Aber ich bin ein positiver Mensch und froh, dass ich wieder die Gelegenheit habe, auf dem Platz zu stehen und mit den Jungs zu trainieren."

… seinen Fortschritt und ein mögliches Comeback im ersten Spiel gegen den FC Augsburg: "Ich stehe ganz normal auf dem Trainingsplatz und biete mich dem Trainer an. Ich fühle mich gut, hab bis jetzt alle Einheiten mitgemacht. Wenn nichts groß dazwischenkommt, wird das hoffentlich auch so bleiben. Ich habe während der Weihnachtszeit und davor schon viel gemacht, um auf ein gutes Niveau zu kommen. Natürlich sind Einzel- und Mannschaftstraining komplett verschiedene Dinge. Deswegen muss man sich erst ein paar Tage daran gewöhnen, einen Rhythmus bekommen. Aber die Einheiten laufen sehr, sehr gut. Ich bin sehr froh darüber, wie es gerade läuft."

… ein angebliches Angebot von Ronaldo-Klub Al Nassr: "Für mich ist es wichtig, dass ich gesund bleibe, das komplette Trainingslager und die Spiele mitmache. hier zu absolvieren. Den Rest wird man in der Zukunft sehen, dafür habe ich meinen Berater. Aber natürlich schaust du voraus und ich habe nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Wenn ich mir da keine Gedanken machen würde, wäre das auch falsch. Ich bin nur gerade froh, bei der Mannschaft zu sein. Wir stehen auf dem sechsten Platz, da haben wir andere Dinge zu tun. Darauf liegt gerade komplett der Fokus, alles andere wird sich in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden. Dann wird man sehen, in welche Richtung es geht."

Arbeitet an seinem Comeback: Sebastien Haller. IMAGO/Kirchner-Media

… die Rückkehr von Sebastien Haller: "Ich kriege Gänsehaut, dass er auf wieder dem Platz steht. Wir waren einfach so happy, dass er wieder da ist. Vor diesem Kampf, den er da geleistet hat, haben wir alle den Hut gezogen. Und wie er jetzt zurückgekommen ist, mit was für einer mentalen Stärke. Das ist schon stark. Man sieht es jeden Tag: Er trainiert komplett mit.

Er hat natürlich noch etwas aufzuholen, aber er zieht das Ding komplett durch und es macht sehr viel Spaß, mit ihm wieder auf dem Platz zu stehen, weil er uns auf Dauer auch eine neue Alternative gibt, die wir vielleicht noch nicht in unserem Spiel haben. Wir tun aber alle gut daran, Ruhe zu bewahren, ihm Zeit zu geben. Bis er seinen Rhythmus gefunden hat, wird es noch etwas dauern."

… die erhoffte Qualifikation für die Champions League: "Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es komplett an uns liegt. Wenn wir die Sachen auf den Platz bringen, die ich erwähnt habe, werden wir einen Lauf starten, das müssen wir auch. Aber die anderen Teams schlafen auch nicht, die fühlen sich da oben sehr wohl. Von daher wird es ein harter Kampf bis zum Schluss. Aber ich glaube an die Mannschaft und das Trainerteam, dass wir eine ordentliche Rückrunde spielen werden."