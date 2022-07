Reus trotz kurzer Vorbereitung entspannt: "Ich habe null Sorgen"

Der Kapitän spricht: Zum Auftakt des BVB-Trainingslagers in der Schweiz stellte sich Marco Reus am Samstag den Fragen der Medienvertreter. Dass es dabei nicht nur um die Borussia ging, sondern auch um den früheren Dortmunder Robert Lewandowski, liegt auf der Hand.

Seit Freitag weilt der BVB im Trainingslager in Bad Ragaz. Es ist bereits das zwölfte Mal, dass die Dortmunder hier ihr Sommer-Quartier beziehen. Kapitän Marco Reus kennt die Wege aus dem Effeff - doch daran lag es nicht, dass er am Samstagabend die offiziellen Medienrunden eröffnete. Das Wort des 33-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, hat vielmehr noch immer reichlich Gewicht beim BVB. Natürlich ist es da zu Beginn einer Saison besonders interessant, was Reus zu sagen hat.

Etwa zum neuen, alten Trainer Edin Terzic. Zu den vielen prominenten Neuzugängen. Und auch zu seiner persönlichen Zukunft. Doch am Tag nach dem Verhandlungsdurchbruch zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona in der Personalie Robert Lewandowski ging es natürlich auch um den früheren Dortmunder - und die Chancen, dass die Meisterschaft dank des Lewandowski-Abgangs in München möglicherweise diesmal spannender wird als in den Vorjahren.

Für die Bundesliga ist das nicht so schön, weil ein sehr guter Stürmer die Liga verlassen wird. Marco Reus über Robert Lewandowski

"Für die Bundesliga ist das nicht so schön, weil ein sehr guter Stürmer die Liga verlassen wird. Aber ich wünsche ihm alles Gute", sagte Reus dazu und schränkte ein: "Das Thema war für mich zuletzt weit weg. Robert und ich hatten auch keinen Kontakt. Generell kümmern wir uns nur um uns." Dass einige Experten den BVB schon zum Titelkandidaten ausrufen, lässt Reus daher auch kalt: "Wenn wir hören, was die ganzen Experten Jahr für Jahr über uns sagen: Dann ist es immer eine wilde Achterbahnfahrt. Wir fahren gut damit, wenn wir uns auf uns besinnen."

Wie geht der BVB mit den Erwartungen um?

Erwartungen zu dämpfen, das ist in diesen Tagen nicht ganz leicht in und um Dortmund, so etwas wie eine erste kleine Euphorie um Terzic und seine Mannschaft ausgebrochen ist. Die Hoffnungen sind groß, dass die Borussia nach der Transferoffensive - in Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Karim Adeyemi, Salih Özcan und Sebastien Haller kamen fünf Nationalspieler neu zum BVB - näher heranrücken kann an den Rekordmeister. Doch große Veränderungen benötigen oft Zeit, bis sie greifen. Deshalb warb Reus am Samstag um Geduld mit dem neu formierten BVB: "Wenn viele Spieler gehen und dafür viele Spieler neu dazukommen, dann macht das etwas mit einer Mannschaft. Ich habe null Sorgen, aber es ist so, dass wir wenig Zeit haben. Wenn du vor dem Pflichtspielstart nur zwei Testspiele gemeinsam hast, dann fehlt die Feinabstimmung, das ist normal."

Die Vorfreude auf die abermalige Zusammenarbeit mit Terzic, der diesmal nicht Interims-, sondern Chefcoach ist, ist allerdings groß. "Edin hatte bereits Erfolg mit uns. Das ist sehr wichtig für ihn und für uns", sagte Reus. "Wir sind sehr offen ihm gegenüber und freuen uns, dass wir mit ihm arbeiten dürfen." Terzic sprühe "vor Vorfreude". Auch sein Team um die Assistenten Sebastian Geppert und Peter Hermann findet Anklang beim Offensivspieler: "Ich finde die Mischung top. Wir sind da sehr gut aufgestellt."

Was seine eigene Zukunft angeht, gibt sich Reus dagegen bedeckt. Er freue sich, "hier mit der Mannschaft zu sein", alles andere "wird man im Laufe der Saison sehen".