Reus steigt in das Training ein - Einsatz gegen England offen

Bundestrainer Hansi Flick kann in den anstehenden Partien der Nations League auf Marco Reus zählen. Der Dortmunder stieg am Sonntag in das Training ein.

Wie der DFB am Sonntag über seine sozialen Kanäle bekanntgab, ist Marco Reus einen Tag nach seiner Ankunft im Teamquartier im fränkischen Herzogenaurach in das Mannschaftstraining eingestiegen. Der Dortmunder stand von Beginn an im Aufgebot von Flick und nahm auch am Trainingslager in Marbella (Spanien) teil. Doch anschließend fing er sich einen Infekt ein und hatte deshalb das 1:1 am Samstagabend gegen Europameister Italien verpasst.

Ob Reus bereits am Dienstagabend in München im Klassiker gegen England (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Einsatz kommen wird, steht noch nicht fest. Der Dortmunder Offensivspieler hatte wegen seiner Erkrankung die letzten Tage nur individuell trainiert.

Spätestens aber am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn sollte Reus einsatzbereit sein. Drei Tage später steigt dann bereits das Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach.