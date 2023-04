Reus niedergeschlagen: "Alles, was ich sage, bringt nichts"

Die Reaktion von Marco Reus nach dessen Auswechslung sprach Bände. Seine Worte im Anschluss der abermaligen Dortmunder Niederlage in München ebenfalls.

Bereits nach den ersten Gegentoren in München war Marco Reus sichtlich entnervt gewesen. Und zwar von dem Umstand, dass der langjährige BVB-Profi mit seinem Team in München mal wieder auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet war - Torwartpatzer von Gregor Kobel und weitere Unaufmerksamkeiten inklusive.

Mit einem 2:4 sollte Borussia Dortmund am Ende verdient verlieren, die erst eroberte Tabellenführung direkt wieder an den Süd-Rivalen hergeben und ganz nebenbei die Misere in der Allianz-Arena auf neun Niederlagen in Serie ausbauen.

Die Bilder, die den Samstagabend allerdings perfekt zusammenfassten, hatten sich in der 61. Minute ereignet. Reus war beim Stand von 0:4 für Mahmoud Dahoud ausgewechselt worden und im Anschluss sichtlich verärgert in einen Stuhl auf der Auswechselbank gesunken. Eine Wasserflasche, die von ihm wütend zu Boden gedonnert wurde, sowie die Überdachung, die Reus' Faust abbekam, mussten für die Frustbewältigung herhalten.

"Wir sind unheimlich viel in Konter gelaufen, total untypisch eigentlich"

"Wir sind alle nur Menschen", gewährte der 33-jährige Nationalspieler nach dem Spiel bei "Sky" Einblick ins aktuelle Gefühlsleben. "So was geht an uns auch nicht spurlos vorbei. Wenn du hier unglücklich 0:1 zurückliegst und das 0:2 kriegst, dann hast du natürlich nicht das große Selbstvertrauen."

Zwar haben die Dortmunder aus seiner Sicht in der Folge "nicht aufgegeben, das steht außer Frage". Aber in München sei es nun mal nahezu ausgeschlossen, nach solch einem Fehlstart samt dreier früher Gegentore noch zurückzukommen. "Es kamen viele Sachen zusammen."

Zum Beispiel, dass nicht nur Kobels Fauxpas als Geschenk interpretiert werden konnte: "Erst einmal musst du das auf dem Feld sacken lassen - und dann kriegst du durch eine Standardsituation das 0:2, wo jeder weiß, dass Müller unglaublich clever ist, sich gut bewegt. Dann ist es hier noch mal schwerer, zurückzukommen."

Trainer Edin Terzic habe in der Halbzeitpause gesagt, dass es "scheiße war, wie wir uns in vielen Situationen verhalten haben", gab der BVB-Kapitän zu. "Wir sind unheimlich viel in Konter gelaufen, total untypisch eigentlich. Und Bayern hat es gut ausgespielt und hätte in ein, zwei Situationen noch mehr Tore schießen können. Es war kein guter Abend."

Ziemlich konsterniert hing Reus noch folgende Aussagen dran: "Alles, was ich sage, bringt nichts. Jetzt sind wir zwei Punkte wieder hintendran." Aber: "Wir haben schon mehr Punkte aufgeholt, wir müssen das aufarbeiten, dranbleiben und am Mittwoch im Pokal eine Reaktion zu zeigen."

"Wir müssen es eiskalt analysieren"

Dann ab 20.45 Uhr steht für die Dortmunder direkt das nächste große Spiel an, das Gastspiel im Viertelfinale bei RB Leipzig. Ehe im Anschluss am Samstag (15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) das Heimspiel gegen den herangerückten Tabellendritten Union Berlin folgt. Weitere entscheidende Spiele also, vor denen Reus klipp und klar fordert: "Wir müssen das eiskalt analysieren und uns ab Montag auf Leipzig vorbereiten. Die Saison ist noch nicht vorbei, es ist noch alles drin."

Das tut weh, das tut sehr weh. Edin Terzic

Für Terzic passten auch noch ein paar andere Begriffe im Vokabular als "scheiße", meinte er in seiner Analyse. "Wir haben zu lange gebraucht, um auf die Rückschläge zu reagieren und diese abzuschütteln", sagte der BVB-Coach. "Es stand nach 23 Minuten einfach 0:3. Dann haben wir es trotzdem nochmal versucht in der zweiten Halbzeit, ein paar Sachen anzupassen. Aber es ist so, wie es ist: Wir müssen sehr enttäuscht in den Flieger nach Hause steigen. Das tut weh, das tut sehr weh."