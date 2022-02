Reus: "Jetzt nicht mehr die Frage stellen, bitte"

Mit zwei Toren hatte Marco Reus großen Anteil am wichtigen Dortmunder Sieg in Berlin. Der Kapitän zeigte sich entsprechend erleichtert, wollte von einer ganz bestimmten Frage aber nichts wissen.

"Wir hatten eine sehr unruhige Woche, das muss man klar sagen", erklärte Reus nach dem 3:0-Sieg in Berlin bei DAZN mit Blick auf den schwachen Auftritt beim 2:5 gegen Bayer 04 Leverkusen sieben Tage zuvor und stellte fest: "Wir haben eine Reaktion gezeigt. Der Sieg tut gut."

Gerade vor der Pause waren die Schwarz-Gelben souverän aufgetreten und hatten Union immer wieder laufen lassen. "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr seriös gespielt, so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Reus, auch wenn seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel mehr verteidigte, als ihr lieb war. Trotzdem stand nach sechs Spielen, in denen der BVB jeweils mindestens ein Gegentor hatte schlucken müssen, mal wieder die Null.

Reus: "Beim 1:0 hatte ich schon sehr viel Glück"

"Wir wollten den Kampf annehmen, was wir in den letzten Jahren hier nicht geschafft haben", lobte Reus den energischen Auftritt seiner Mitspieler, gab aber auch zu, dass man "in ein paar Situationen auch Spielglück" hatte. Zum Beispiel beim Führungstreffer, wie Torschütze Reus bestätigte: "Beim 1:0 hatte ich schon sehr viel Glück."

In der Torentstehung hatte er den Ball im Zweikampf mit Robin Knoche zunächst nicht entscheidend kontrolliert bekommen, dann aber davon profitiert, dass die Kugel zu Mo Dahoud kam, der wiederum den klugen Pass zurück auf Reus spielte. Derlei Spielglück habe der Mannschaft "in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt", meinte Reus: "Heute haben wir es erzwungen."

Durch den Sieg rückte der BVB in der Tabelle wieder auf sechs Punkte an Spitzenreiter Bayern München ran. Geht der Blick vielleicht doch noch mal nach oben? "Wenn wir unkonstant spielen, dann können wir uns nicht mit ganz vorne beschäftigen. Wir müssen zusehen, dass wir Stabilität auf den Platz bekommen", wehrte Reus ab und forderte lächelnd: "Jetzt nicht mehr die Frage stellen, bitte."