Reus hat Bayern im Blick: "Wir haben ein richtig geiles Spiel vor der Brust"

Der BVB hat seine beeindruckende Bundesliga-Serie fortgesetzt, ein halbes Dutzend an Toren erzielt - und sich zugleich in Stellung gebracht für den Gipfel in zwei Wochen. Mittendrin mit zwei Treffern: Marco Reus.

Vergangene Woche beim 2:2 auf Schalke hatte Marco Reus noch erkrankt gefehlt, dieses Mal stand der Kapitän wieder in der Dortmunder Startelf - und lieferte mit seinen Kollegen: Dem 33-Jährigen gelang wie auch Sebastien Haller (28) - dessen erster im BVB-Dress - ein Doppelpack. Zugleich verbesserte der Nationalspieler seine Erstliga-Bilanz auf exakt 150 Treffer in 356 Partien - darunter allein 114 für die Borussia, die restlichen 36 für seinen früheren Klub Borussia Mönchengladbach.

Damit erhöhte Reus seine Quote in dieser Saison, in der der Routinier schon einige Male passen hatte müssen, auf elf direkte Torbeteiligungen (sechs Treffer, fünf Assists) - und steht mit nunmehr 161 Pflichtspieltoren für die Schwarz-Gelben auf Rang eins der Schützenliste seit es die Bundesliga gibt, damit vor Legende wie Michael Zorc, Manfred Burgsmüller oder auch Robert Lewandowski. Lediglich Adi Preißler hat mit 177 Treffern Mitte des 20. Jahrhunderts noch mehr für den westfälischen Traditionsklub erzielt.

Reus: "Ich mache nicht die Verträge"

Dementsprechend glücklich und zufrieden zeigte sich Reus hernach am Mikrofon von "Sky". Garniert mit folgenden Worten: "Das war ein rundum verdienter Sieg. Wir haben heute sehr früh die Weichen gestellt. Wir haben das denke ich ganz gut gemacht, die Tore waren auch sehr gut herausgespielt." Und in Richtung des Klassikers am Samstagabend in zwei Wochen (1. April, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sagte der Offensivmann: "Es war wichtig, heute Tabellenführer (zumindest vorübergehend; Anm. d. Red.) zu werden und Druck zu machen. Jetzt haben wir in zwei Wochen ein richtig geiles Spiel vor der Brust." Bis dahin würden auch noch einige aktuell fehlende Spieler wieder zurückkommen, der Rest könne sich zudem regenerieren.

Zu sprechen kam der Führungsspieler auch auf die Situation, dass im kommenden Sommer gleich mehrere Profis ohne Vertrag dastehen werden - etwa der aktuell bärenstarke Raphael Guerreiro. Dazu gesellt sich die Unsicherheit, inwieweit Aushängeschild Jude Bellingham wirklich zu halten ist, bei sicherlich eintrudelnden Angeboten von Top-Vereinen. Wann stehe die Mannschaft der Zukunft? Reus' Antwort: "Das können wir nicht entscheiden. Ich mache nicht die Verträge." Einfluss als Kapitän habe er in diesen Belangen auch nicht, da müsse man Sportdirektor Sebastian Kehl fragen.

Zu diesen Belangen gehört natürlich auch Reus selbst, denn auch dessen Vertrag läuft am 30. Juni 2023 aus. Aktuell ist die Lage so, dass die Parteien "in Gesprächen" sind und sich annähern sollen. Der seit 2012 beim BVB spielende Reus fügte noch Folgendes dazu an: "Ich hab's in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren schon gesagt, dass ich hier gerne meine Karriere beenden möchte. Ich fühle mich hier richtig gut - und wir werden sehen. Wir sind in Gesprächen, der Rest wird sich in den kommenden Wochen ergeben."