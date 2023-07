Reus gibt die Binde ab

Nach fünf Jahren als Kapitän von Borussia Dortmund gibt Marco Reus die Kapitänsbinde weiter. Dies erklärte der 34-Jährige am Donnerstag. Wer sein Nachfolger wird, ist noch offen. Kandidaten gibt es mehrere.

Ganz unerwartet kommt der Entschluss des Routiniers, der seinen Vertrag in der Schlussphase der Vorsaison noch einmal um eine weitere Saison verlängerte, nicht. Am Donnerstagnachmittag wandte sich Reus via "Twitter" mit der Botschaft ganz offiziell an die Dortmunder Fans: "Ich hatte im Urlaub sehr lange Zeit, um nachzudenken, und habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben", sagt Reus in einem kurzen Video. "Ich durfte diese Binde fünf Jahre voller Stolz tragen. Das war eine große Ehre. Danke für die wunderschöne Unterstützung."

Er habe seinem Trainer Edin Terzic und dem Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl beim Trainingsauftakt am Mittwoch seinen Entschluss mitgeteilt. "Jetzt wünsche ich ihnen, dass sie einen sehr, sehr guten Nachfolger finden - aber da bin ich mir sehr sicher."

Kandidaten für seine Nachfolger gibt es einige: Torwart Gregor Kobel etwa oder die Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Auch Sechser Emre Can und Spielgestalter Julian Brandt sollen künftig mehr Verantwortung tragen.

Zu erwarten ist, dass Terzic kurz vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal bei Schott Mainz (12. August) eine Entscheidung über den neuen Kapitän und die Besetzung des Mannschaftsrats trifft.