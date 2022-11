Reus fliegt mit dem BVB nach Asien - und hofft auf Comeback im Januar

Marco Reus arbeitet an seinem Comeback und geht mit dem BVB auf Asien-Tour. Trotz der verpassten WM bleibt der Dortmunder Kapitän optimistisch - auch in Hinblick auf die EM 2024.

Verpasst erneut in Großturnier: Marco Reus. IMAGO/Revierfoto

Marco Reus hat seine erneute verletzungsbedingte Absage eines großen Turniers einigermaßen gut verdaut. "Das gehört zum Leistungssport dazu. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und werde vernünftig damit umgehen und im neuen Jahr neu angreifen", sagte der 33-Jährige bei "BILD TV".

Die Hoffnung auf ein weiteres Turnier im DFB-Trikot hat er nicht aufgegeben. "Grundsätzlich habe ich im Leben gelernt, dass man niemals nie sagen soll", sagte Reus mit Blick auf die Heim-EM 2024: "Aber bis dahin kann noch viel passieren. Ich bin für alles offen."

Der BVB-Routinier fehlt in Katar aufgrund anhaltender Probleme im Sprunggelenk. Lediglich 2012 bei der EM in Polen und der Ukraine sowie beim historischen Aus nach der Gruppenphase bei der WM 2018 in Russland stand Reus bei großen Turnieren im DFB-Kader.

Ich habe vielleicht etwas zu früh angefangen. Marco Reus

Mit dem Verlauf seiner Blessur hadert Reus. "Ich hätte eigentlich längst wieder fit sein müssen. Leider gab es dann ein paar Komplikationen, ich habe vielleicht etwas zu früh angefangen, um einfach in den Rhythmus zu kommen", sagte Reus: "Wir haben dann alles versucht, damit ich rechtzeitig fit werde. Am Ende hat es leider nicht gereicht."

Nun stehe die völlige Genesung und eine vernünftige Reha im Vordergrund. Sein Ziel: Am 2. Januar topfit und ohne Schmerzen die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Bundesligasaison aufzunehmen.

Mit dem BVB nach Asien

Trotz der Verletzung nimmt Reus an der am Montag beginnenden Asien-Reise des BVB mit den Stationen Singapur, Malaysia und Vietnam teil. "Wir haben viele Gespräche darüber geführt und abgewägt. Marketingtechnisch ist diese Reise für den Verein unheimlich wichtig und als Kapitän will man natürlich trotzdem dabei sein und dem Verein vor Ort helfen. Ich hoffe, dass wir dort gute Möglichkeiten haben, weiter zu trainieren. Im Physiobereich sind wir da gut aufgestellt", erklärte der Offensivspieler.

Reus über Hummels: "Mats ist stark genug im Kopf"

Mit dabei in Asien ist auch Mats Hummels, der nicht für die WM nominiert wurde. Trost benötige der Innenverteidiger aber nicht, befand Reus. " Das macht jeder mit sich selbst aus in einer solchen Situation. Er weiß, dass er eine hervorragende Hinrunde gespielt hat, leider hat der Bundestrainer anders entschieden. Aber Mats ist stark genug im Kopf, um sich jetzt Ruhe zu gönnen und im neuen Jahr wieder anzugreifen", sagte der BVB-Kapitän.