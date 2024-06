Reus findet emotionale Abschiedsworte - und kündigt "neues Abenteuer" an

Nach zwölf Jahren verlässt Marco Reus in diesem Sommer Borussia Dortmund. Am Montagabend fand der 35-Jährige emotionale Abschiedsworte - und kündigte ein "neues Abenteuer" an.

Es hätte die Krönung seiner Zeit bei Borussia Dortmund werden sollen. Am Samstagabend aber verlor der BVB trotz bemerkenswerter Leistung das Champions-League-Finale auf bittere Art und Weise mit 0:2 gegen Real Madrid. Toni Kroos durfte sich in seinem letzten Spiel für Real feiern lassen, während Marco Reus - ein letztes Mal im Dortmunder Trikot - auf der Gegenseite wehmütig zuschauen musste.

"That's it! Leider nicht mit dem Ende, das wir uns alle verdient gehabt hätten, aber was für eine unfassbare tolle Zeit durfte ich erleben", beginnt Reus am Montagabend ein emotionales Abschiedsstatement auf seinem Instagram-Kanal. Darin dankt er den BVB-Fans für "alles, was ihr mir seit Tag eins entgegengebracht habt".

2013, in seiner ersten Saison nach der Rückkehr zum BVB, hatte Reus direkt ein Champions-League-Finale erleben dürfen. In diesem aber unterlag er den Bayern - und konnte sich auch elf Jahre später nicht dafür "revanchieren".

"Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammengewachsen, haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken", schreibt Reus: "Ich werde immer einer von euch sein." Besonderen Dank spricht er "meinen Mitspielern, Trainern, Staff und Betreuern" aus.

Der Offensivspieler, der in seiner Zeit beim BVB zweimal den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel recken durfte, blickt auf eine "wunderschöne Zeit auf und neben dem Platz" zurück. "Durch euch konnte ich der sein, der ich bin. Ich werde euch vermissen", weiß Reus schon jetzt.

"Macht es gut, wir werden uns wiedersehen!"

Nun sei es allerdings an der Zeit, "das schwarz-gelbe Trikot abzulegen". Denn: "Auf mich wartet ein neues Abenteuer." Dieses führt ihn womöglich in die US-amerikanische MLS. Einem Bericht von The Athletic zufolge befindet sich Reus in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit den Verantwortlichen von Los Angeles Galaxy.

Selbst in Übersee würde Reus den BVB aber sicherlich weiter eng verfolgen. "Ich werde diese Farben immer in meinen Herzen tragen und euch von überall unterstützen", kündigte die scheidende Dortmunder Ikone an: "Macht es gut, wir werden uns wiedersehen!"