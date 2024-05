Reus feiert emotionalen Abschied: "Momente, für die man Fußballer wird"

Mit dem "perfekten" Spielverlauf beim 4:0 gegen Darmstadt verabschiedete sich Marco Reus nach zwölf Jahren aus Dortmund. Ein großes Ziel gibt es in zwei Wochen aber noch - und das will der 34-Jährige mit "grenzenloser Gier" angehen.

Es war ein letztes Heimspiel im Trikot des BVB für Marco Reus, das wohl kaum besser hätte laufen können. "Wir freuen uns riesig für ihn. Ich glaube, wie das Spielgeschehen gelaufen ist, ist es perfekt gewesen", ordnete Julian Brandt nach dem 4:0 über Darmstadt bei Sky ein und gestand: "Ich habe heute morgen noch mit Jadon (Sancho, Anm. d. Red.) gesprochen. Er kam zu mir und meinte, sein einziges Ziel ist es, einfach nur Marco zu finden, damit er trifft."

Beinahe wäre Sanchos Wunsch auch in Erfüllung gegangen, als er Reus in der 11. Minute mit einem Flachpass ins Zentrum bediente. Der Kapitän scheiterte jedoch an der Latte. Dass der 34-Jährige diese Hilfe gar nicht braucht, das stellte er dann in der 38. Minute unter Beweis, als er einen selbst herausgeholten Freistoß traumhaft in den Winkel zirkelte. Zuvor hatte er bereits das 1:0 von Ian Maatsen aufgelegt.

Reus schwärmt von "zweiter Familie"

Nach 82 Minuten ging der gelungene letzte Arbeitstag im Westfalenstadion des gebürtigen Dortmunders dann zu Ende. Unter stehendem Applaus bahnte sich Reus den Weg durch das Spalier, an dessen Ende Felix Nmecha wartete, der ihn ersetzte. "Da geht einem jede Menge durch den Kopf", beschrieb Reus, der versucht hat, "heute alles zu genießen", bei Sky. "Die letzte Busfahrt zum Stadion, das Aufwärmen, das Spiel, einfach alles. Ich habe das den Jungs gesagt: Das sind die Momente, für die man wirklich Fußballer wird. Du bist oft von deiner Familie weg und das ist deine zweite Familie."

Zu dieser Familie zählen auch die Fans, zu denen er nach dem Abpfiff auf die Südtribüne stieg und denen er nach dem Spiel Freibier spendierte. "Ich habe mich bedankt für wunderschöne Jahre, für den Support, den sie mir gegeben haben", erklärte Reus. "Es gab natürlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Ich habe mich einfach bedankt, dass sie trotzdem immer an meiner Seite gestanden und mich unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich und sowas gibt es dann auch nur in Dortmund."

Mit "grenzenloser Gier" nach Wembley

Die Reise mit seiner "zweiten Familie" ist damit allerdings noch nicht beendet. Am 1. Juni hat Reus die Chance, seine Zeit beim BVB mit dem Gewinn der Champions League zu krönen. "Die Gier nach dem Titel ist grenzenlos. Auch der Glaube muss grenzenlos sein", blickte der Mittelfeldspieler auf das Duell mit Real Madrid voraus. "Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um uns wirklich sehr, sehr gut auf Real Madrid vorzubereiten. Es wird ein unfassbar schwieriges Match, aber es ist nur ein Spiel, 90 Minuten und im Fußball ist alles möglich."

Auch danach soll es für Reus weitergehen. Wo das sein wird, das verrät er allerdings vor dem letzten Spiel für den BVB noch nicht. Mit seinen zwei Torbeteiligungen gegen Darmstadt unterstrich er jedenfalls noch einmal, dass er auch im fortgeschrittenen Fußballeralter noch über jede Menge Qualität verfügt. "Ich denke, dass ich noch gut bin. Deswegen spiele ich ja auch noch weiter", schmunzelte Reus.

Er ist auch ein Grund gewesen, warum ich bei diesem Verein gelandet bin. Julian Brandt über Marco Reus

Dass er das allerdings nicht in Dortmund tun kann, das habe man "beidseitig" entschieden. "Es ist halt manchmal im Leben so, dass es irgendwann Situationen gibt, wo man dann sagt: 'Okay, das war es.'" Für negative Gedanken bleibt dennoch keine Zeit. "Ich bin unfassbar dankbar, dass ich hier so viele schöne Momente erlebt habe. In diesem Stadion, mit den Fans, das gibt es nirgendwo anders."

Teamkollege Brandt untermauerte derweil noch einmal Reus' Status in Dortmund. "Er beeinflusst viele Spieler, viele Spieler schauen zu ihm auf und er ist auch ein Grund gewesen, warum ich bei diesem Verein gelandet bin", betonte der 28-Jährige und fügte an: "Er ist ein Wahnsinnstyp, eine lebende Legende und er wird für immer einer von denjenigen sein, zu denen ich hochgeschaut habe in meiner Karriere."