Reus: "Es tut immer noch weh"

Für einige Diskussionen sorgte die letztlich spielentscheidende Elfmeterentscheidung beim spektakulären 4:3 von Borussia Dortmund bei Bayer Leverkusen. Auch der beteiligte Marco Reus äußerte sich zu der Szene.

Was war passiert? Leverkusens Verteidiger Odilon Kossounou schirmte in der 74. Minute der sehenswerten Partie im eigenen Strafraum den Ball gegen den ebenfalls zum Spielgerät strebenden deutschen Nationalspieler ab - und traf diesen mit einer etwas unwirschen Bewegung mit der Hand im Gesicht, wobei sich Reus einen kleinen Cut an der Nase zuzog. Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten Guido Winkmann sah sich Referee Daniel Siebert die Szene noch einmal selbst auf Video an. Und gab anschließend Elfmeter, den Erling Haaland zum 4:3-Siegtreffer für den BVB nutzte.

"Ich wollte noch an den Ball kommen, mein Gegenspieler versucht, den Ball abzuschirmen, ich versuche natürlich, noch ein bisschen von Außen zu kommen und dann trifft er mich mit dem Ellbogen. Natürlich tut es in dem Moment auch weh und es tut auch immer noch weh", schilderte Reus nach der Partie bei "Sky" seine Eindrücke und Empfindungen der Szene noch auf dem Platz, die anschließend für gewaltigen Diskussionsstoff sorgte.

Kehl pflichtet bei: Schlag war "unnötig"

Nachdem er die Bilder erstmals auf Video gesehen hatte, korrigierte sich der 32-Jährige ein wenig: "Ein richtiger Schlag ist es meiner Meinung nach nicht" - da Kossounou nicht komplett mit dem Ellbogen ausgeholt habe, so Reus. "Was soll ich machen? Er trifft mich, ich merk's, es tut weh und deswegen gehe ich auch zu Boden."

Bei der Frage, ob die Aktion für ihn ein Strafstoß gewesen sei, bezog Reus letztlich eine klare Position. "Der Schiedsrichter hat gepfiffen, von daher war es Elfmeter", meinte der Offensivspieler, der auf Nachfrage bekräftigte, dass die Szene für ihn persönlich ein Elfmeter gewesen sei. Dies sah auch Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung und künftiger Sportdirektor beim BVB, so: "Es ist ja unnötig von ihm (Kossounou; d. Red.), Marco so einen Schlag zu geben. Ich würde sagen, den Elfmeter kann man geben."