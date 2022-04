Reus' ernüchternde Analyse: "Wir waren einfach nicht gut genug"

Die Dortmunder mussten am Samstag zuschauen, wie die Bayern in der heimischen Arena die zehnte Meisterschaft in Folge feierten. Kapitän Marco Reus kam zu einer klaren und ernüchternden Analyse.

In der ersten Hälfte war der BVB nicht zwingend genug, das wurde nach der Pause besser. "Wir haben die Angriffe zu Ende gespielt, hatten Abschlüsse. In der ersten Hälfte war das relativ wenig, dazu machen wir wieder einen ganz einfachen Fehler und legen dem Gegner das 2:0 auf", haderte Coach Marco Rose bei "Sky". Dan-Axel Zagadou war im Spielaufbau unter Druck gesetzt worden und hatte den Ball zum Gegner gespielt, woraufhin Robert Lewandowski auf 2:0 stellte.

Nach der Pause kam der BVB stark aus der Kabine, Emre Can erzielte den Anschluss per Elfmeter. Einen weiteren Strafstoß hätte Dortmund nach einem Einsteigen von Benjamin Pavard gegen Jude Bellingham durchaus bekommen können. "Es ist ja nichts Neues für uns. Was soll ich sagen?", rang Rose um Worte. "Es ist ein absolutes Spitzenspiel, es geht um eine Menge. Dann erwarte ich einfach, dass die Dinge auch anständig geregelt werden. Wenn das heute wieder nicht der Fall war, dann muss ich sagen: Hut ab", so das weitere ironische Fazit des Coachs.

Kapitän Reus fügte zu dieser Szene an: "Klar kann man vielleicht sagen, das war mitausschlaggebend für die Partie. Aber die Bayern hatten auch mehr Chancen, wir waren im letzten Drittel zu ungefährlich und laden den Gegner dann auch ein. Das zieht sich durch die ganze Saison, diese individuellen Fehler."

Ernüchterndes Fazit von Rose und Reus

In Summe befindet sich Dortmund drei Spieltage vor Saisonende mit zwölf Punkten Rückstand auf die Bayern auf Platz zwei. Im DFB-Pokal war in Runde drei Schluss, nach dem Ausscheiden aus der Champions League scheiterte Schwarz-Gelb in der Europa League bereits in den Play-offs. "Wir sind im Pokal raus, in der Champions League raus, die Zuschauer sind spät dazugekommen - das ist in Summe eine wenig zufriedenstellende Saison für uns", resümierte Rose, der mit der Borussia die Saison sehr sicher auf dem zweiten Platz beenden wird.

Und auch das Fazit von Reus fiel nicht viel positiver aus: "Wenn du acht Niederlagen in der Bundesliga hast, ist das zu viel. Wir brauchen nicht darüber reden, das war einfach nicht gut genug, auch heute. Der Unterschied heute war, dass die Bayern konsequenter waren. In der gesamten Saison unterscheidet uns vor allem die Konstanz."