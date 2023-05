Reus erklärt sein irritierendes Verhalten

In Dortmund hat man noch immer an der verpassten Meisterschaft zu knabbern. Nach Mats Hummels am Sonntag öffnete nun auch Kapitän Marco Reus sein Herz und gab zu, "total verloren und gebrochen" gewesen zu sein.

Die verpasste Meisterschaft fiel auch im schwer: Marco Reus. IMAGO/Kirchner-Media