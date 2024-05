Reus, der Unvollendete? Höhen und Tiefen einer großen Karriere

1:31Marco Reus wird den BVB am Saisonende verlassen. Damit endete eine über zehnjährige Ära, die Höhen und Tiefen hatte. Der gebürtige Dortmunder hatte immer wieder Verletzungspech und verpasste deshalb den ein oder anderen Tite. Also Reus, der Unvollendete? Das muss nicht zwangsläufig so sein.