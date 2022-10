Reus bleibt "das große Fragezeichen" des BVB - Terzic erklärt Ablauf gegen Union

Borussia Dortmund muss bei Eintracht Frankfurt womöglich erneut auf Marco Reus verzichten. War dieser in Berlin zu ungeduldig?

Edin Terzic hatte auf seiner Presskonferenz am Freitag nur einen Ausfall zu verkünden, und es war nicht Marco Reus. Vielmehr wird Raphael Guerreiro Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt wie schon gegen Manchester City (0:0) fehlen, weil ihn muskuläre Probleme plagen. "Wir denken, dass es auch für Dienstag nicht reichen wird", so Terzic mit Blick auf das finale Champions-League-Vorrundenspiel beim FC Kopenhagen.

Reus dagegen ist für Frankfurt noch nicht ganz abgeschrieben. "Es bleibt das große Fragezeichen", so der BVB-Trainer. "Er wird heute wieder mit uns auf dem Platz stehen. Auch da werden wir wieder nach dem Spiel entscheiden, ob es für den Spieltagskader reicht."

Reus hatte nach rund einmonatiger Pause wegen eines Außenbandanrisses im Sprunggelenk am 16. Oktober im Auswärtsspiel bei Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin (0:2) sein Comeback gefeiert, war danach aber erneut ausgefallen. Im DFB-Pokal-Duell mit Hannover 96 (2:0), der 5:0-Gala gegen den VfB Stuttgart und dem 0:0 bei Manchester City, das dem BVB den Achtelfinaleinzug in der Champions League bescherte, hatte Reus passen müssen.

"Wir sind einen Tick vorsichtiger, dass das nichts Langwieriges wird"

War Reus vor dem Union-Spiel zu ungeduldig? Oder hatte er einfach Pech? Terzics Erklärung deutet eher auf Zweiteres. "Es war so, dass wir ihn ganz genau angeschaut haben, wie er sich im Training bewegt. Er hat uns dann signalisiert, dass er sich gut und bereit fühlt", erinnert sich Terzic an die Abläufe rund um das Gastspiel in Berlin. "Er ist dann sehr früh eingewechselt worden (zur Pause, Anm. d. Red.) und hat sich sehr gut bewegt, man hat ihm nichts angemerkt." Aber: "Nach dem Spiel hat er signalisiert, dass es eine Szene gab, wo er den Fuß dann wieder gespürt hat und die Schmerzen wieder mehr wurden."

Entsprechend will niemand in Dortmund ein unnötiges Risiko eingehen. "Wir sind einen Tick vorsichtiger, dass das nichts Langwieriges wird", sagt Terzic über Reus. "Aber er ist auf dem Weg der Besserung." Insgesamt kommt der 33-jährige Mittelfeldspieler in dieser Saison auf elf Pflichtspiele für den BVB (drei Tore, vier Assists), sieben verpasste er.