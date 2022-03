Reus-Ausfall verlängert Roses Liste - Haaland vor Kader-Comeback

Manchmal hilft nur ein Notizzettel: Die Ausfälle bei Borussia Dortmund häufen sich derzeit so massiv, dass Trainer Marco Rose am Freitag auf Nummer sicher ging und sich vorab eine Liste erstellt hatte. Darauf stand auch der Name von Kapitän Marco Reus. Doch es gab auch gute Nachrichten für den BVB.

Marco Rose hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass er zwar in der Theorie aus einer breiten Palette an Spielern wählen kann, die Realität von dieser Idealvorstellung allerdings meist weit entfernt ist. So auch vor Borussia Dortmunds Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, von dem aufgrund eines Corona-Ausbruchs beim Gegner noch nicht final klar ist, ob es am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) überhaupt stattfinden kann.

Doch auch der BVB hat derzeit mit einigen Corona-Fällen zu kämpfen, wobei nur zwei den Spielerkader betreffen: Raphael Guerreiro und Mats Hummels wurden beide am Dienstag positiv getestet und werden das Spiel nur aus der heimischen Isolation aus verfolgen können. Viele weitere Dortmunder könnten zwar ins Stadion kommen, dort allerdings nicht spielen: Thomas Meunier fällt aufgrund eines Sehnenrisses aus, Youssoufa Moukoko laboriert an einem Muskelfaserriss, Steffen Tigges brach sich am Mittwoch das Sprunggelenk und muss in den kommenden Tagen operiert werden.

Die Innenverteidiger Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou sind zwar im Aufbautraining, aber noch nicht reif für die regulären Einheiten mit der Mannschaft - und somit auch noch nicht einsatzfähig. Zuletzt meldete sich schließlich auch noch Kapitän Marco Reus erkrankt für Sonntag ab, nachdem er zur Wochenmitte bereits hatte pausieren müssen.

Haaland wieder eine "Option" - aber "nicht für länger"

Um niemanden der vielen Ausfälle zu unterschlagen, hatte BVB-Trainer Marco Rose gar einen Zettel mitgebracht zur obligatorischen Spieltags-PK am Freitagmittag - und vergaß vor lauter Negativnachrichten zunächst sogar, dass er auch Positives zu vermelden hatte: die Rückkehr von Erling Haaland und Giovanni Reyna in den Kader. "Erling", schob der 45-Jährige nach, "ist tatsächlich eine Option fürs Wochenende. Nicht für länger, aber für einen Teileinsatz." Ähnliches gelte für Reyna, "der seit einer Woche wieder mit der Mannschaft trainiert und eine Option sein kann für Bielefeld".

Vor allem in der Defensive stellt sich die Dortmunder Mannschaft allerdings trotz der beiden Rückkehrer fast von selbst aus, da in Marin Pongracic nur noch ein gelernter Innenverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung zur Verfügung steht. Profitieren könnte davon Youngster Soumaila Coulibaly, der in der U 23 und der U 19 des BVB zuletzt als zentraler Abwehrspieler zu überzeugen wusste und es in Augsburg erstmals in den Bundesliga-Kader schaffte, dort aber ohne Einsatz blieb. "So viele Innenverteidiger haben wir nicht mehr", sagte Rose am Freitag, "Soumi ist deshalb natürlich eine Option, je nachdem, für was wir uns entscheiden." Vorstellbar wäre etwa eine Dreierkette mit Pongracic, Coulibaly und Emre Can.

Warum Rose nicht auf weitere U-19-Spieler zurückgreifen will

Auf weitere Youngster aus dem Unterbau will Rose dagegen trotz der Personalprobleme bei den Profis vorerst nicht zurückgreifen - obwohl dort "sehr, sehr viele interessante Jungs" spielen würden. "Die U 19", erklärte er sein Vorgehen, "hat kurzfristige Ziele in der Liga und in der Youth League. Es ist wichtig, dass wir sie stark machen, anstatt die Jungs, nur weil es bei uns dünn ist, mitnehmen, sie dann aber nicht spielen."

Ähnlich wie in der Vorwoche, als das Spiel in Mainz zunächst auf der Kippe stand, ehe es final verschoben wurde, bereitet sich der BVB weiterhin normal auf die Partie gegen Arminia vor, bis es einen neuen Sachstand gibt. "Wir bleiben im normalen Rhyhtmus", sagte Rose, auch wenn man natürlich beim Gegner "reinhöre". Es gehe darum, die Saison anständig zu Ende zu spielen. "Wir sollten Fußball spielen, wenn es möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, verschieben wir das Spiel - so flexibel müssen wir sein."