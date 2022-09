Reus: "Auf die Welle drauf und in den Flow kommen"

Der BVB feierte am Freitagabend den zweiten 1:0-Sieg in Folge. Nach dem Dreier gegen Hoffenheim waren die Dortmunder zufrieden, wenngleich Marco Reus und Coach Edin Terzic auch etwas zu bemängeln hatten.

"Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel gemacht, viele Chancen herausgespielt und den Gegner gut laufen gelassen", freute sich Coach Terzic nach der Begegnung bei "DAZN". Ähnlich sah es auch Reus: "Sie spielen von hinten raus guten Fußball, da ist es sehr schwierig zu verteidigen. Wir haben es in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht, auch mit dem Ball haben wir viele gute Situationen herausgespielt."

Das Manko war klar: Dortmund, das auch in Berlin schon etliche Chance liegenließ, führte zur Halbzeit nur mit 1:0. Und nach der Pause konnten die Borussen dann nicht ganz an den Auftritt von vor der Pause anknüpfen. "Das war dann nicht mehr so gut, weil uns die Kräfte auch ein bisschen verlassen haben, und Hoffenheim dann auch mehr Druck gemacht hat. Doch wir haben insgesamt gut verteidigt, müssen allerdings kaltschnäuziger werden und früher das 1:0 machen", so Reus, der für den Treffer des Abends sorgte.

Am Ende wurde es nicht bestraft, denn Dortmund brachte das knappe 1:0 über die Zeit. Und somit kam Terzic auch zu einem positiven Fazit. "Man sieht eine Entwicklung, einen Prozess, dass man diese Klarheit hat, wie man Torchancen herausspielt. Das ist das, was uns zufrieden stimmt", sagt der Coach, der aber fordert: "Jetzt müssen wir halt noch lernen, dass wir die Bälle über die Linie ins Netz jagen."

Richtige Reaktion nach Niederlage gegen Bremen

Nach der ganz bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Bremen (2:3, drei Gegentore aber der 89. Minute) hat Dortmund die richtige Reaktion gezeigt und zweimal in Folge mit 1:0 gewonnen. Genau das war der Plan. "Nach dem letzten Heimspiel waren wir alle sehr geschockt, da haben wir uns vorgenommen, auf die nächste Welle wieder draufzukommen. Das haben wir in Berlin geschafft, heute war es wichtig, nochmal nachzulegen, vor allem weil jetzt die englischen Wochen losgehen, das wird sehr viele Körner kosten", weiß Reus, dessen Plan war und ist: "Auf die Welle drauf und in den Flow kommen, dann geht das auch alles ein bisschen leichter. Aber vorher kommt die harte Arbeit."

Bynoe-Gittens kugelt sich die Schulter aus

Die harte Arbeit wurde gegen Hoffenheim getan und nun geht der BVB mit zwei Siegen im Rücken den Auftakt in der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr) gegen Kopenhagen an. Ob Jamie Bynoe-Gittens mitwirken kann, ist noch ungewiss, denn der Offensivmann musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. "Seine Schulter war raus, er konnte nicht weiterspielen. Es sah recht harmlos aus, hatte aber eine große Wirkung", berichtete Terzic nach der Partie ohne bereits einen genauen Ausfallzeitraum nennen zu können. Mit Schulterverletzungen kennen sie sich beim BVB leider aus, Mo Dahoud muss an der Schulter nämlich operiert werden und fällt bis November aus.