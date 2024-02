Reumütiger Bjelica freut sich auf die Rückkehr gegen Wolfsburg

Er ist zurück. Der Union-Coach gab auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL erstmals Einblicke in die Gefühlswelt während seiner Sperre.

Sage noch einer, dass Nenad Bjelica zum Lachen in den Keller gehen muss. Der Trainer des 1. FC Union Berlin hinterließ bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Sperre für drei Bundesliga-Partien einen sehr freundlichen Eindruck. Der Kroate lachte mehrfach auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Heimspiel am morgigen Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.

Die Erleichterung war ihm anzumerken, dass er gegen die Wölfe im Gegensatz zu den Partien gegen den SV Darmstadt 98 (1:0), bei RB Leipzig (0:2) und beim 1. FSV Mainz 05 (1:1) nicht mehr auf der Tribüne sitzen muss.

Bjelica ist nicht mehr "machtlos"

Nun darf er wieder an der Seitenlinie stehen. "Für mich war es schwer auf der Tribüne. Das Letzte, was ich zur Mannschaft sagen kann, ist 35 Minuten vor dem Spiel. Dann musste ich verschwinden", erklärte Bjelica. "Man ist machtlos in diesen 90 Minuten und in der Zeit, in der man nicht bei der Mannschaft sein darf. Meine Assistenten haben alles richtig umgesetzt und vier Punkte geholt. Das ist auch in Ordnung."

Nur zur Tagesordnung übergehen konnte Bjelica natürlich nicht. Seit seinem Platzverweis am 24. Januar im Nachholspiel beim FC Bayern München (0:1), als er Nationalspieler Leroy Sané nach einem Gerangel um den Ball zwei Mal ins Gesicht gegriffen hatte, stand er in Absprache mit dem Verein nicht mehr für Medientermine zur Verfügung.

Das ist passiert. Ich bereue diese Szene. Ich habe mich entschuldigt. Nenad Bjelica

Am 26. Januar hatte er sich via Instagram noch mal bei seiner Mannschaft und beim Verein sowie erstmals bei Sané entschuldigt. Nun konnte er zu dem Vorfall frisch befragt werden. "Das ist passiert. Ich bereue diese Szene. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe mich dann auf die Mannschaft fokussiert", sagte Bjelica. "Intern haben wir nicht mehr darüber gesprochen. Wir haben versucht, die Mannschaft gut vorzubereiten."

Gegen Wolfsburg möchte Union die Serie von vier ungeschlagenen Heimspielen fortsetzen. Erneut sind allerdings Umstellungen in der Startelf nötig. Abwehrchef Kevin Vogt und Mittelfeldmann Janik Haberer sind nach dem Erhalt ihrer jeweils fünften Verwarnung in Mainz gesperrt. Das trifft auch noch auf Kapitän Christopher Trimmel zu, der beim vorletzten Spiel in Leipzig die rote Karte gesehen hatte.

Behrens' Rückkehr wird gespannt erwartet

Da mit Trimmel, dem in Mainz einspringenden Haberer und dem weiterhin verletzten Josip Juranovic gegen Wolfsburg drei Kandidaten für die rechte Außenverteidigerposition nicht in Frage kommen, forstet Union nach einem neuen Kandidaten. "Wir müssen im Kader fünf bis zehn Jahre zurückschauen, wer mal Außenverteidiger gespielt hat. Wir werden einen finden", so Bjelica.

Mit Spannung wird auch die Rückkehr von Kevin Behrens erwartet. Der Angreifer, der am 31. Januar überraschend nach Wolfsburg gewechselt war, hatte so manchen Fan mit seinem Wechselgrund verprellt. In Wolfsburg würde es professioneller als bei Union zugehen, hatte Behrens im Wolfsburger Vereins-TV etwas unbedarft gesagt.

Die Mitspieler freuen sich trotzdem auf den Ü-30-Spätzünder, der sich bei Union sogar zum Nationalspieler gemausert hatte. "Er fehlt mir schon sehr in der Kabine", sagte Mittelfeldmann Rani Khedira.

Auch Trainer Bjelica hatte noch ein paar nette Worte für Behrens parat, der seit Ende August an einer Torflaute leidet und nun wesentlich mehr Gehalt in Wolfsburg bezieht. "Kevin ist ein hervorragender Profi. Er hat uns gegen Darmstadt (1:0. - d. Red.) sehr viel geholfen, obwohl er schon gewusst hat, dass er den Verein verlassen wird", meinte Bjelica. "Wir sind ihm für seine Zeit bei Union dankbar. Wir müssen seine Entscheidung respektieren."