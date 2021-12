Reuiger Kimmich: "Natürlich wäre es besser gewesen, mich früher impfen zu lassen"

Joshua Kimmich hat sich erstmals nach seiner Corona-Erkrankung ausführlich geäußert und sich dabei reuig gezeigt, was seine Impfentscheidung angeht. Allerdings kritisiert er, dass in den letzten Wochen Grenzen überschritten worden seien.

Im Interview mit dem ZDF zeigte sich nach seiner Corona-Erkrankung ein sehr nachdenklicher Joshua Kimmich, der bereitwillig Auskunft gab. Er habe milde Symptome gehabt und wie so viele andere Betroffene nichts geschmeckt und gerochen. Leider sei bei der Abschlussuntersuchung festgestellt worden, dass er noch Flüssigkeit in der Lunge habe. Deshalb müsse er vorerst noch ruhiger machen, ehe er wieder ins normale Training einsteigen könne.

Seine Entscheidung gegen die Impfung sei zum damaligen Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen gefallen. Neben Sorgen und Ängsten habe er auch gehofft, sich durch Vorsichtsmaßnahmen davor schützen zu können, nicht zu erkranken. Die Diagnose "war dann nicht schön" sagt der Nationalspieler.

Kimmich: "Ich hatte schon einen Impftermin"

Als er in der Quarantäne war, weil es innerhalb der Mannschaft zu Fällen gekommen war, sei ihm bewusst geworden, dass er es nicht in der eigene Hand habe, ob er mit dem Virus in Kontakt komme oder nicht. "Ich hatte während meiner zweiten Quarantänephase schon einen Impftermin", erzählt ein ernster Kimmich. "Leider kam mir die Erkrankung zuvor. Natürlich wäre es besser gewesen, mich früher impfen zu lassen."

"Wenn es nach der Erkrankung empfohlen wird, werde ich mich impfen lassen", lässt der 26-Jährige allerdings keine Zweifel, dass er bereits eine Entscheidung für die Zukunft getroffen hat.

"Da habe ich die Mannschaft im Stich gelassen"

Seinen Mitspielern gegenüber räumt er ein schlechtes Gewissen ein. "Ich war derjenige, der die Highlight-Spiele verpasst hat und der Mannschaft nicht helfen konnte. Da habe ich die Mannschaft im Stich gelassen." Das gelte nicht für seine Zeit der Erkrankung, aber wohl für die Phase der Quarantäne zuvor. "Das wäre mit einer Impfung nicht passiert."

So zeigt sich Kimmich auf der einen Seite reuig, auch was die Gehaltskürzungen des Vereins betrifft. Das sei das gute Recht des Vereins gewesen und das "hat man zu akzeptieren". Andererseits sieht er auch "Grenzen überschritten", da es nicht immer nur sachliche Kritik an seiner damaligen Entscheidung gegeben habe.

"Trotzdem bin ich auch nur ein Mensch, der Ängste und Bedenken hat"

"Natürlich bin ich mir bewusst, dass ich als Nationalspieler und Spieler vom FC Bayern München eine Vorbildfunktion habe und trotzdem bin ich auch nur ein Mensch, der Ängste und Bedenken hat", kritisiert Kimmich den Umgang mit seiner Person. "Wir sprechen immer von Respekt, Toleranz und Offenheit und das sind Werte, die mir in meiner Diskussion extrem gefehlt haben. Da wurden Grenzen überschritten."

Generell sei es auch nicht seine Aufgabe, die Menschen vom Impfen zu überzeugen. "Es ist auch nicht der richtige Weg, jeden Menschen so unter Druck zu setzen, bis er nicht mehr kann. Es lohnt sich, sich anzuhören, wovor die Menschen Angst haben und warum sie Bedenken haben."

