Rettigs Ziel ist das Halbfinale

Platz 1 in der Gruppe A hat auch beim Sport-Geschäftsführer des DFB die Stimmung gelöst. Bei strahlendem Sonnenschein lud Andreas Rettig am Montagabend zu seiner ganz persönlichen Vorrunden-Bilanz der Heim-EM - und nannte verklausuliert auch das deutsche Minimalziel: das Halbfinale.

Rettig, ein gebürtiger Leverkusener, eröffnete seine Bilanz stilecht mit einem Kölsch in der Hand und machte deutlich, dass für ihn das Glas deutlich mehr als nur halbvoll ist, obwohl die DFB-Elf beim 1:1 gegen die Schweiz über weite Strecken nicht an die Leistungen in den ersten beiden Spielen anknüpfen konnte. Der 61-Jährige registriert gleichermaßen erleichtert und erfreut, dass die im März eingeleiteten Maßnahmen allesamt greifen.

Eingeleitete Maßnahmen greifen

Das fing an beim klaren Kurs von Julian Nagelsmann hinsichtlich der Kadernominierung, setzte sich fort im Umgang der DFB-Spitze mit dem Trainer in Bezug auf den neuen Vertrag - die Klarheit und Homogenität mündet bislang in Vorträgen einer Mannschaft, die das Potenzial hat, die Fußballnation Deutschland hinter sich zu vereinen. Rettig sagt: "Wir sehen, dass etwas entsteht, ein Pflänzchen Optimismus. Wir versuchen nahbarer und anfassbarer zu sein und das gelingt. Im Gegenzug spüren wir, dass die Fans einen Fehlpass auch mal eher verzeihen, wenn sie eine Truppe sehen, mit der sie sich identifizieren können. Und die Typen dafür haben wir."

Auffällig ist aus Rettigs Sicht, dass Dinge, die aus der deutschen Mannschaft kommen, echt wirken und nicht auferlegt sind wie etwa noch bei der WM in Katar. "Wir wollen gewisse Themen nicht überhöhen und vorgeben." Als Beispiel griff er die umstrittene ARD-Umfrage, in der es um die Herkunft der Nationalspieler gegangen war, auf und erklärt: "Die Jungs reden über Themen wie diese so, wie sie es empfinden, das muss ihnen keiner von uns sagen. So wird man viel eher zu Botschaftern als durch etwas von oben Vorgegebenes. Es geht um Authenzität."

Rettigs Rechenaufgabe

Und es geht in der am Samstag für die deutsche Elf beginnende K.o.-Phase naturgemäß auch um Ergebnisse. Auf die Frage, wann das Turnier für den DFB ein Erfolgreiches sei, stellt der Geschäftsführer eine Rechenaufgabe. "Wenn wir von unserem Basiscamp aus noch 900 Kilometer einfache Fahrt haben." Von Herzogenaurach zum nächsten Spielort Dortmund sind es rund 450 Kilometer, zum dann möglichen Viertelfinale in Stuttgart 250 und zum darauffolgenden Halbfinale in München nochmal 200 Kilometer.

Rettig referiert in dem Wissen, dass der DFB in den zurückliegenden Monaten viele wichtige Entscheidungen getroffen hat, gerade auch in der Causa Nagelsmann, dessen neuer Vertrag durch die Qualifikation für das Achtelfinale nun auch greift. "Wir haben wichtige Entscheidungen getroffen und es scheinen die Richtigen zu sein. Aber wir sind jetzt auch nicht in der Situation, uns zu gegenseitig zu sagen, was wir tolle Typen wir sind. Wir wollen jetzt noch nicht zurückblicken." Die Blicke sollen nach vorn gehen. Mindestens bis zum Halbfinale.