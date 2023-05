Retter Thorgan Hazard: PSV gewinnt Pokal gegen Ajax im Elfmeterschießen

Die PSV Eindhoven hat sich den niederländischen Pokal gesichert. In einem dramatischen Finale gegen Ajax Amsterdam fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen.

Für Ruud van Nistelrooy war es der erste große Titel als Trainer. Ajax um die ehemaligen Bundesliga-Akteure Florian Grillitsch, Davy Klaassen und Brian Brobbey ging wegen eines Eigentors von Jarrad Branthwaite zwar in der 42. Minute in Front, doch der kurz zuvor eingewechselte Thorgan Hazard hatte die richtige Antwort in der 67. Minute parat. Der Belgier, der bereits bei Gladbach und Dortmund unter Vertrag stand, netzte aus kurzer Distanz ein. Devyne Rensch kam einen Schritt zu spät.

Im Elfmeterschießen leistete sich das Team von John Heitinga dann gleich drei Fehlschüsse, die PSV nur zwei. Damit verteidigte Eindhoven seinen Pokaltitel, auch weil Hazard im Elfmeterschießen ebenfalls die Nerven behielt.

Van Nistelrooy hatte zu Saisonbeginn die Nachfolge von Roger Schmidt angetreten, der zu Benfica Lissabon gewechselt war. Als Spieler hatte van Nistelrooy von 1998 bis 2001 in 67 Spielen für Eindhoven 62 Tore erzielt. Von Januar 2010 bis zum Ende der Saison 2010/11 war der Torjäger in der Bundesliga für den Hamburger SV aufgelaufen.

Das Double dürfte aber nicht mehr drin sein für PSV. Vier Spieltage vor Schluss hat Tabellenführer Feyenoord beruhigende acht Punkte Vorsprung. Vielmehr wird Eindhoven als Tabellenzweiter bemüht sein, das drei Punkte dahinter lauernde Ajax auf Distanz zu halten und die Champions-League-Qualifikation zu sichern.