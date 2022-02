Restrundenauftakt in Gefahr? Corona-Flut legt Trainingsbetrieb des 1. FC Sand lahm

Beim 1. FC Sand ruht derzeit wieder der Ball. Beinahe die gesamte Mannschaft befindet sich nach positiven Tests in häuslicher Quarantäne.

Die Omikron-Welle macht auch keinen Halt vor der Bayernligamannschaft des 1. FC Sand. Wie der Verein kürzlich mitteilte, hat das Virus binnen einer Woche eine Vielzahl an Spielern außer Gefecht gesetzt. Demnach sei beinahe die gesamte erste Mannschaft betroffen. In der vergangenen Woche musste der Trainingsbetrieb daraufhin vorübergehend eingestellt werden, ein herber Rückschlag für den FCS, der sich mitten in der Vorbereitung für den bevorstehenden Abstiegskampf in der Bayernliga Nord befindet.

"Es ist richtig, dass wir in unserer Bayernligamannschaft leider viele Spieler mit einem positiven Testnachweis zu verzeichnen hatten. Daraufhin haben wir unverzüglich das Vorbereitungstraining in der letzten Woche sowie beide angesetzten Testspiele am vergangenen Wochenende abgesagt und mit dem zuständigem Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen", schildert FCS-Funktionär Florian Zösch.

Zwangspause könnte fatale Konsequenzen nach sich ziehen

Die Corona-Zwangspause wirft den 1. FC Sand in seinen Plänen für die Restrunde um Wochen zurück. Erste Resultate der laufenden Vorbereitung lösen sich in Luft auf, dabei steht für den FCS in den kommenden Wochen und Monaten so einiges auf dem Spiel. In der Liga steckt die Strätz-Elf derzeit tief im Tabellenkeller fest, ein Fehlstart könnte fatal enden.

Zumindest über einen kleinen Lichtblick kann sich der Bayernligist aber doch freuen. "Wir sind froh, dass am Dienstag der Trainingsbetrieb unserer 1. Mannschaft wieder aufgenommen werden kann. Im Laufe der nächsten Tage, je nach negativen Freitestungen, stoßen dann einzelne Spieler immer wieder zur Mannschaft", freut sich Zösch und zeigt sich dennoch betrübt aufgrund der Ausgangslage des FCS nach der einwöchigen Corona-Pause: "Klar ist auch, dass die fehlenden Trainingseinheiten und die abgesagten Testspiele nicht förderlich sind, um den Abstiegskampf in der Bayernliga Nord mit voller Kraft angehen zu können. Hier sehen wir schon einen Wettbewerbsnachteil gegenüber unseren Kontrahenten."